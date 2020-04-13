BEDAŞ elektrik kesintisi programı 13 Nisan: Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik en önemli enerji ihtiyaçlarımızın başında geliyor, elektrik kesintisi durumlarında elektrikler saat kaçta gelecek sorusu önem kazanıyor. İstanbul’daki elektrik kesintilerine dair detaylar BEDAŞ’ın sitesi üzerinden yayınlanıyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi listesi…
13 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy: MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DENGE, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM sk 03:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2432037)
BAHÇELİEVLER: MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ERDE, GÜNEŞ 1, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2435448)
BAKIRKÖY: MERKEZ-ZUHURATBABA mah KUBİLAY, TAMBURACI OSMAN, YENİ İNCİRLİ YOLU, YÜCE TARLA, ZUHURATBABA sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2432235)
ESENYURT: MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1808., 1811., 1822., 1869., 1870., 1886., 1887., 1953., 1973., 2044., HACI BAYRAM VELİ sk / SÜLEYMANİYE mah ISPARTAKULE sk / YEŞİLKENT mah 1773., 1797., 1799., 1802., 1805., 1808., 1809., 1864., 1865., 1866., 1867., 1868., 1888., 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1901., 1953., HACI BAYRAM VELİ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2436495)
EYÜPSULTAN: MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, PAPATYA, TEVFİK EFENDİ, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 7.LALE, ABDULHAMİT HAN, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, DAL, FIRAT, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2433954)
– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, PAPATYA, TEVFİK EFENDİ, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 7.LALE, ABDULHAMİT HAN, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, DAL, FIRAT, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2433943)
– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2433958)
– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah CEBECİBAŞI, FETHİ ÇELEBİ, NAMAZGAH, OTAKÇIBAŞI sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2434958)
– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah KEMER sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2436080)
GÜNGÖREN: MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY, GÜNDOĞDU, KINALITEPE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2435451)
KAĞITHANE: MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2436618)
– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2436619)
SARIYER: MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, AYTEKİN, DEREİÇİ., EDİP, KIZILELMA, KOPUZ , KİLYOS, MADEN BİLİNMEYEN sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2432621)
– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah BURAK ÇIKMAZI, DEMİRBAĞ ÇIKMAZI, FENER YOLU, HABER , HATBOYU ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, KALYON ÇIKMAZI, KARADERE, KARAHAN ÇIKMAZI, KAVAK ÇAYIR, KÖPRÜ, LİMAN, MASLAK, MIZRAK ÇIKMAZI, RUMELİ HAMAM, RUMELİ İSKELE, SULAKBOSTAN, SULAKBOSTAN BAYIRI, ÇAĞRI ÇIKMAZI, İLKIŞIK, İSKELE MEYDANI sk 18:00-21:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2432624)
– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2436466)
ŞİŞLİ: MERKEZ-KUŞTEPE mah ŞEHİT AHMET sk / MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, BAŞARAN, HAFIZ ATA ARALIĞI, LATİ LOKUM, MECİDİYEKÖY YOLU, ŞEHİT AHMET sk 16:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2435118)