Belediye meclisinde saray polemiği: ‘Talimat almak gerekirse bunda ne var ki?’

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı birinci oturumu Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. Komisyonlardan, idarelerden gelen tekliflerin görüşüldüğü meclise Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in süren ve yeni yatırımlar için istediği 250 milyonluk borçlanma talebi damga vurdu.

Geçen ay Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen ve burada oy çokluğu ile reddedilen teklif mecliste görüşüldü. Mayıs ayında istedikleri borçlanma talebinin o zaman meclis tarafından reddedildiğini hatırlatan Seçer, bütçe denkliği için istediğimiz 250 milyon TL'nin tamamını kullanıma yetkisine sahip değiliz. Sadece 175 milyon TL'sini kullanabiliyorum” şeklinde konuştu. Gergin geçen toplantıda Seçer'in borçlanma yetkisi Cumhur İttifakı engeline takıldı.

“ANKARA’DAN BAĞIMSIZ SİYASET YAPALIM”

Mecliste borçlanma teklifin müzakeresi sırasında ise sert tartışmalar yaşandı.

Cumhur İttifakı üyelerine seslenen Seçer, şöyle konuştu:

* Türkiye genelindeki Cumhur İttifakı'nın ikbali ve istikbali için Mersin’i geleceğini feda etmeyin. Ankara’dan bağımsız siyaset yapalım.

* Benim de il başkanım var. Benim il başkanım ile otuyoruz, konuşuyoruz. Elbette sizlerin de il başkanları var.

* Ama ortaya bir karar konuyor ve bunu mecliste izah edemiyorsanız bu sizin açınızdan çok büyük ayıptır. Konuşmanız lazım, halk sizi izliyor.

“NE ANLARSIN METRO BEYANATI VERİYORSUN”

Burada alınan kararın siyasi olduğunu anlatan Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’a şöyle seslendi:

* Her taraftan hibe alıyorsunuz Sayın Gültak. Borçlanmada fayda var Sayın Gültak. Akdeniz’in sokaklarına girilmiyor. Çöp dağı oluşmuş, her taraf çukur. Bak ben sana söyleyeyim. Git Yenipazar’ı bir gez. Cesaretin varsa git sabah. Cesaretin varsa git.

* Bizden yetki istedin. Dedin ki ‘8 milyon, 10 milyon' Hibe geldi, biz verdik onu sana. Sonra gittin Çamlıbel’e mektup yazdın. Ama biz sana uygun olanı yaptık. Protokol ile Yenipazar’ı verdik.

* Ama elinize yüzünüze bulaştırdınız. Gidin lütfen bir gidin, tarafsız gözlemciler gitsin. Yaptığınız iş, iş değil. 8 milyon, 10 milyon heba olmuş. Ben de konuşurum belediyeler hakkında.

* Her önüne gelene beyanat veriyorsun. metro, ne anlarsın metro beyanatı veriyorsun. Ne anlarsınız kardeşim?

* Monorayı metro olarak değerlendiriyorsunuz sayın Gültak. Örnek veriyorum. Bizim de konuşacak şeylerimiz var. Önümüze engel koymayın, bu halk sizi görüyor.

AKP’Lİ GÜLTAK: ÇOK ŞÜKÜR IQ’UM YÜKSEKTİR

Akdeniz Belediye Başkanı AKP'li M. Mustafa Gültak söz alarak Seçer’e yanıt verdi. Gültak şunları söyledi:

* Akdeniz’in burada neden gündeme geldiğini anlamış değilim. Ayrıca ben her salı ve cuma günü hatta haftanın üç günü mahallelerde gezerim ve sahadan hiç çıkmayan bir belediye başkanıyım.

* Böyle yarım metre çukurlar, çöp dağlarını anlamadım. İlginç. Metro ile ilgili açıklamalarınız oldu, herkesin oldu.

* Ben eczacı fakültesi mezunuyum. Çok şükür IQ’um yüksektir, fena sayılmaz ama siz de Ziraat Fakültesi mezunusunuz.

* ‘Ne anlarsın sen metrodan' diyorsunuz. Sayın başkan ayıp sizin yaptığınız. Azarlıyorsunuz bizi.

* Ben metronun doğru bir proje olduğuna inanmıyorum, bizim grup da inanmıyor, herkes inanmıyor. Aslında sizin bürokratlarınızın çoğu da inanmıyor. Ama bunu maalesef bir kişi gelip söyleyemiyor.

“TALİMAT ALMAK GEREKİRSE BUNDA NE VAR Kİ?”

Burada Akdeniz’i konuşmanın bir anlamının olmadığını ifade eden Gültak, şöyle devam etti:

* Burası Büyükşehir Meclisi. Ayrıca biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyoruz.

* Nasılsa sizin partinizin bir lideri varsa bizim de partimizin bir lideri var ve gurur duyuyoruz onunla.

* Burada talimat almak gerekirse bunda ne var ki? Partilerde bu zaten üst kurulda konuşulur, sıkıntı yok. Yani, ‘Saraydan talimat alıyorsunuz?' Ya Allah Allah. Sarayın işi gücü kalmadı, Mersin Büyükşehir Belediyesinin borçlanmasıyla mı uğraşacak.

* Bir kere o herkesin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanına böyle laflar söylemek hoş değil. (Bir meclis üyesini kastederek) saraydan talimat alıyor diye dalga geçiyor. Gülüyor. Neden müdahale etmiyorsunuz?

“NEREDEN UYDURUYORSUNUZ?”

Tekrar söz alan Başkan Seçer, “Bizden Cumhurbaşkanına hakaret eden bir söz çıkmadı. Nereden uyduruyorsunuz? Meclis üyesine siz cevap vereceksiniz” cevabını verdi.

Gültak ise “Siz durduracaksınız. Sizin de cumhurbaşkanınız o” ifadesini kullandı.

Seçer’in “Partinize zarar veriyorsunuz” sözleri üzerine tekrar söz alan Gültak şöyle dedi:

* Siz AK Parti meclis üyelerini zan altında bıraktınız. Bir şey söylediniz. Özellikle Cumhur İttifakı üyeleri arasına nifak tohumu sokmaktır bu.

* Ne demek ‘AKP meclis üyeleri size sesleniyorum bu kararınıza dikkatli olun?' Biz pazara kadar değil mezara kadar Cumhur İttifakıyız.

* Dolayısıyla böyle bir şeyle bizi bağdaştıramazsınız ve ayrıştıramazsınız. Bakın büyükşehir belediye başkanısınız.

* Nasıl AK Parti üyelerini zan altında bırakıyorsunuz? ‘Dikkatli olun, sizlere sesleniyorum' diye gererek, tahrik ederek.

* Buradan Mersin’e bir şey çıkmaz. Dolayısıyla topu benim üzerimde çevirmeyin. Buranın gündemi değildir Akdeniz. Buranın gündemi tüm belediyelerdir.

REDDEDİLDİ

Meclis üyeleri arasında zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı müzakerelerin ardından idareden geldiği şekliyle oylamaya sunulan 250 milyonluk borçlanma teklifi Millet İttifakı ve HDP’nin 32 kabul oyuna karşı Cumhur İttifakı’nın 36 oyu ile reddedildi.