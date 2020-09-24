Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün yapılır mı?

Son dönemde corona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle gözler Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalarına çevrildi. Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı genellikle çarşamba ya da perşembe günleri gerçekleşiyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı genel olarak Çarşamba günleri toplanıyor. Ancak bu hafta çarşamba günü kabine toplantısı düzenlendiği için Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleşmedi. Henüz bir resmi açıklama yapılmamasına rağmen toplantının bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.

BAKAN KOCA GEÇEN HAFTA NELER AÇIKLADI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulundu.

Corona virüsüyle mücadelede gelinen noktaya değinen Bakan Koca, “Kaybettiğimiz ilk hastadan sonra 7 bin 185 hayat benzer şekilde son buldu. Bugün ağır hasta sayımız binin üzerinde, vaka sayımız yüz binlerle ifade ediliyor. Salgın giderek tırmandı. Bugün biz ve dünya, virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz. Bu daha zor ama umutların gerçekleştirmeye yakın olduğu dönemdir” dedi.

*Sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda. Onların cephede sizler için göğüs göğüse çarpışan kişiler olduğunu bilin. Kendinizi virüsten koruyun.

*Bu desteği vermek için elinizden geleni yapın. Hastanelerimizde hastalığa yakalanmayarak bu savaşa güç verin. Nadir yetişen insanlarımızı, ömrünü size adayan evlatlarımızı kaybettik. Size sağlık personellerimizden hep iyi haberler verebilmemiz için bize tedbirlere uyarak yardım edin.

*Virüs her gün çok sayıda kişiye bulaşmaya devam ediyor. Virüsün hareket kabiliyeti olmadığına göre bunun Türkçesi şudur, çok sayıda kişi tedbir almayarak bulaşma hızı artmıştır.

*Virüsü taşıyan herkesin tespiti ve taşıyıcıların izole edilmesi söz konusu olmamaktadır. Tüm taşıyıcıları bilmek mümkün olmadığı için herkese taşıyıcı gözüyle bakmak tedbirin temel mantığıdır.

“HES UYGULAMASINDAN YARARLANIN”

*Kesin olan sizin yardımınız olmadan bu sorunun üstesinden gelinemeyeceğidir. Artan tehdide karşı bakanlığımız sizlere, ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde kolaylaştırıcı bazı hizmetler sunuyor. Bunlardan biri HES mobil uygulamasıdır.

*Sizlerden ücretsiz olan bu hizmetten yararlanmanızı talep ediyorum. Uygulamanın indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır. Size bölgesel risk haritalarını sunuyor.

*Girip çıktığınız mekanlar için risk değerlendirmesi yapıyor. HES uygulaması sizin risk yönetim rehberinizdir. HES salgın yönetiminde bizim içi de çok büyük bir işleve sahip. Karantinaya uymayanları bu sayede biliyoruz. Yaklaşık 140 bin kişi, karantinaya uymadığı için bu sistemle engellenmiştir.

HEYECAN VEREN AÇIKLAMA: AŞI

Toplantının başında söylediği “heyecan veren açıklamaya” değinen Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Daha önce konuşmalarımda vurguladığım gibi; bitmemiş savaş, bitmemiş salgın yoktur. Bilimsel gelişmeler salgının sonuna yakın olduğuna işaret etmektedir.

*Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler; umut veren, çare bildiren bilgilerdir. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hem fikirdir.

“SALGINDA SON KRİTİK AYLARI YAŞIYORUZ OLABİLİRİZ”

*Faz 3 çalışması aşamasında olan 9 aşı var. İngiltere, Almanya ve Çin uygulamayı başlattı. Türkiye olarak aşı çalışmalarımızı sürdürürken tedarik teşviklerimizi başlattık.

*Çin'deki aşının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesi'nde 3 sağlık çalışanında başlandı. Salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz.

*Muhtemelen alacağımız son viraj olan önümüzdeki aylarda, hastalığa yakalanmama gayretinde olalım. Çare, yeni bulaşmanın bahanesi olmasın.