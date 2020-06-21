Binlerce çocuk ve baba için hüzün günü!

Bugün babalar günü ancak bazı çocuklar ve babalar aile için sorunlar ve boşanma nedeniyle birbirlerine yine kavuşamadı.

“SÖZDE BABALAR GÜNÜ”

Bir Babalar Günü'nü daha buruk geçirdiklerini belirten Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği̇ Başkanı Murat Köse, “Sözde bugün Babalar Günü ama öz de hiç de öyle değil. Eşlerinden ayrılmış ve ayrılma aşamasında olan on binlerce baba var. Onlara hiçbir zaman Babalar Günü olmadı. Evlatların babalarına, babaların evlatlarına hasret kaldığı Babalar Günü mü olur?” diyerek sitemde bulundu.

“BİR ÇOCUK İCRA İLE BABASINA NASIL GÖSTERİLİR”

“Çocuk haczi sorununun çözüme kavuşturulamadığını ifade eden Köse, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Yetkililere sesleniyoruz; 3 yıl boyunca söz verilmesine rağmen, çocuk haczi sorunu neden çözüme kavuşturulamadı? Bu mesele bir rant kapısı olarak görülüyor ki, verilen sözler tutulmuyor.

*Devletin kazanç kapısı, icra daireleri oldu. Çocuk haczinden iyi para kazanılıyor. Yazık değil mi bu insanlara? Bir çocuk icra ile nasıl babasına gösterilir?

*Çocukların ruhsal ve psikolojik yapısı alt üst oluyor. Suça karışmış çocukların yüzde 85'i annesi ve babası ayrılan çocuklardan oluşuyor. Bu sistem, çocuğu babadan uzaklaştırıyor. Çocuklarımızın psikoloji çok olumsuz etkileniyor.

“ÇOCUĞUNU GÖREMEYEN BİNLERCE BABA VAR”

Türkiye'de 200 bini aşkın babanın çocuklarını belirli bir bedel karşılığında görebildiğini aktaran Köse, ”Çocuklarımızı ayda iki kez görebiliyoruz. Bunu karşı tarafın adaletine bırakıyorlar. Velayeti alan taraf mağduriyet oluşturuyor. Normal şehirlerde bir kez görmede 500 TL para harcanıyor. İcra harcı, yol masrafı, pedagog ücreti. Parası olmayıp, çocuğunu göremeyen binlerce baba var” ifadelerini kullandı.

“YETKİLİ MAKAMLARDAN DESTEK GÖREMİYORUZ”

Eşiyle boşanma aşamasında olan ve çocuğunu göremeyen Şuayip Köz ise şunları söyledi;

*Eşimle boşanma sürecindeyiz ve şu ana kadar 25 bin liradan fazla masrafım oldu. Eşim 5 günlükken çocuğumuzu aldı gitti. Çocuğu göstermemekte ısrar ediyor.

*İcra ile gittiğimde bile zorluk çıkardılar. Mahkeme 5 saat görebilirsin diyor. 3 saatim yolda gitti. O çocuğun vebalini kimse ödeyemez. Ben, babasıyım, yabancı gibiyiz.

*Yetkili makamlardan da destek göremiyoruz. Maddi imkânım da yok. Çocuğu koz olarak kullanıyorlar. Çocuğum beni istiyor. Çocuğu 6 ay göremedim, birçok defa çocuğumun kakalı bezi ile uyudum. Evladımızı bizden alıkoyan yasanın kaldırılması gerekir.