Bir genç kadının isyanı: Sıradaki ben olmak istemiyorum

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan İzmir Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 2. Sınıf öğrencisi ve voleybol eğitmeni 21 yaşındaki Tuğçe Çelik, 46 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu tarafından yaklaşık iki yıldır taciz edildiğini açıklamıştı. Olayın Twitter’dan paylaşması üzerine soruşturma başlatılmış ve Şeyhmusoğlu dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Nurettin Şeyhmusoğlu’nun sorgusunun devam ettiği, genç kadına zarar vereceği iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmesi beklenen Şeyhmusoğlu’nun, Tuğçe Çelik'i sevmesinin dışında bir suçunun olmadığını belirterek “Tuğçe’yi uzun yıllardır tanıyorum, ona çocukluğunda da bir zarar vermedim, benim sevgim uzaktan oldu, kendisine yaklaşmadım bile, yani kendisine kesinlikle bir zarar vermem mümkün değil, insan sevdiği insana zarar verir mi” dediği öğrenildi.

AŞIKSIN KABUL EDEMİYORSUN

Şeyhmusoğlu’nun sosyal medya hesabından Tuğçe Çelik'e “Sen bana aşıksın, ama çevrenin ve ailenin baskısı ile bunu kabul edemiyorsun” yazdığı ortaya çıkarken tüm telefon kayıtları ve sosyal medya hesapları polis tarafından incelemeye alındı.

AYLARDIR KÂBUSUM OLDU

SÖZCÜ’nün sorularını yanıtlayan Çelik zanlının serbest kalması durumunda kâbusunun devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

* 10 yıldır aynı mahalledeyiz, bir sürede iş yerlerimiz karşılıklıydı, yüz yüze geldiğimiz oldu ama bana dokunmadı, yaklaşık iki yıldır sosyal medyadan beni taciz etti.

* Yapmamasını söyledim doğru olmadığını söyledim, ben istemedikçe o üzerime geldi, ailem de sert tepki gösterdi. Dün sosyal medya hesabını babamın adı ile değiştirip Yaşar Çelik Şeyhmuzoğlu yapmış. Bu şahıs kesinlikle ruh hastası ve şizofreni, tedaviye ihtiyacı var. Böyle serseri mayın gibi ortalıkta dolaştıkça herkes için büyük bir tehlike.

* Ben bu kabusu 1,5 yıldır yaşıyorum. Suç duyurusunda bulundum, mahkemeye çıktık. Bana fiziki teması ve zarar vermesi olmadığı için serbest kaldı, bugün de serbest kalırsa kâbusum devam edecek. Dün de Pınar'ın eski sevgilisi tarafından öldürüldüğünü duyunca gerçekten panikledim, korktum.

SIRADAKİ OLMAK İSTEMİYORUM

Çelik açıklamasında “Şu anda olay yargıya intikal etti. Hep kadın cinayetlerini okuyorum, üzülüyordum. Pınar olayı korkumun zirve yaptığı an oldu. Bana ve aileme zarar gelebileceğini düşündüm. Sosyal medyadan isyan ettim çünkü sıranın bana gelmesini istemiyordum. Genç kızlara arkadaşlarıma çağrım, sessiz tepkisiz kalmasınlar, bir şekilde seslerini duyursunlar ve kendilerini taciz edenleri açıklasınlar” ifadelerini kullandı.

KENDİMİZİ NASIL SAVUNACAĞIZ

Çelik sözlerini şöyle bitirdi:

* Beni rahat bıraksın, biz kendimizi bu tür sapıklara karşı nasıl koruyacağız, adam laftan anlamıyor, peşimde dolaşıyor, sokağa çıkamaz, yalnız bir yere gidemez oldum. Son bir buçuk yılım neredeyse saklanmakla geçti. Bu ne kadar sürecek. Annem babam bu nedenle yataklara düştü. Bu derecede takıntılı bir insanın ne zaman ne yapacağını bilmenin imkanı yok. Böyle yaşanır mı?

Kendimi derslerime veremez sporuma zaman ayıramaz oldum, korkuyorum, bir insanın kabusu olmanın cezası olmaz mı, her zaman adalete güvendim güveniyorum. Sosyal medyadan yaptığım paylaşım üzerine harekete geçen güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum.

Şeyhmusoğlu’nun bugün itibarıyla sosyal medya hesaplarının kapandığı görüldü.