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Bir kadın daha vahşice öldürüldü

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da yol kenarında tartıştığı Hazal T.'yi başından silahla vurarak öldüren Mehmet A. intihar etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:50, 18/10/2020
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Bir kadın daha vahşice öldürüldü

Olay, gece yarısı İstanbul’un Esenler ilçesinde meydana geldi. Otogar Bağlantı Yolu kenarında oturan Mehmet A. ile Hazal T. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başlayan Hazal T. isimli genç kız, arkasından gelen Mehmet A. tarafından başından silahla vuruldu.

Mehmet A. elindeki silahı kafasına doğrultarak ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hazal T. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti, Mehmet B. de olay yerinde öldü. (İHA-DHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:07:44,
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