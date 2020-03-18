Boyun eğmeyen avukatı 18’inci kattan sarkıttılar

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren bir çeteyi çökertmek için operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı olan 54 şüpheliden 30’u yakalandı. Aramalarda, 14 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek ve yaklaşık 2 bin 200 mermi ele geçirildi. Emniyette sorgulanmalarının ardından 26 şüpheli adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 12’si tutuklanırken, 13 kişi hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

Bir şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı.

ÜÇ KİŞİYİ VURDULAR

Polisin çökerttiği çetenin, inşaat sektöründe faliyet gösteren firmalarla, toprak sahipleri ve aracıların sorunlarını çözmek için sözde mahkeme kurduğu öne sürüldü. İddiaya göre, çete üyeleri sözde mahkeme kararına uymayanlara ceza kesiyordu. Çete üyelerinin, kendilerine karşı çıkan 3 kişiyi vurduğu öne sürüldü.

ŞİKAYETİ ÇEK BASKISI

Suç örgütünün vurduğu kişilerden birinin de Avukat R.M. olduğu öğrenildi. İddiaya göre R.M. mağdurlardan birinin avukatıydı. Çetenin talimat aldığı bir kişiden müvekkili adına şikayetçi olmuştu. Çete üyeleri şikayeti çekmesi için avukata baskı yapıyordu. Baskıya rağmen talebi kabul etmeyen Avukat R.M., çete tarafından bacağından vuruldu.

Ancak R.M.’nin başına gelenler bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre, R.M., anlaşmazılık yaşayan mağdurlardan birini savunuyordu. Çete üyeleri ise davadan çekilmesini istiyordu. Suç örgütü yöneticileri bunun için R.M.’yi Ataşehir’de bir rezidansa davet etti.

CAMDAN SARKITTILAR

R.M., “Gel konuşalım olayı çözelim, mesele kapansın” diyen çete üyelerinin daveti üzerine Ataşehir’de bir rezidansa gitti.

Çete üyelerinin ofisinin bulunduğu 18’inci kata çıkan R.M., şüpheliler tarafından darp edildi.

İfadesinde, şebeke üyelerinin kendisini, ayaklarından tutarak 18’inci katın penceresinden sarkıttıklarını söylediği belirtilen R.M.’nin “Seni buradan atarız” diye tehdit edildiğini belirtti.

BAZ VERİLERİ EŞLEŞTİ

Bu iddiaları da araştıran polis, avukatla şüphelilerin cep telefon baz kayıtlarını inceledi. Avukat ve şüphelilerin baz verilerinin Ataşehir’deki rezidansta çıktığı anlaşıldı. Polis bina çevresindeki bazı kişilerin bilgisine başvurdu. Bazı görgü tanıklarının da avukatın 18’inci kattan sarkıtıldığını gördüğünü ileri sürdü. Şebeke üyeleri ise iddiaları reddetti.