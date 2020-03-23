Bu fotoğrafı paylaşan 31 kişi gözaltına alındı

Adana polisi, sosyal medyadan halkı korku ve paniğe sürüklemek için asılsız corona virüsü paylaşımları yapılması üzerine harekete geçti.

Bir kişinin, karı kocanın corona virüsü testinin pozitif çıkınca hastaneden kaçtığını paylaşması ve özel bir bankada corona virüsü vakası olduğu paylaşımları üzerine polis, takibe aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Zanlılar hakkında ‘halk arasında korku, panik oluşturmak amacıyla tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ve yaymak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından adli işlem başlatıldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Sosyal medya hesapları üzerinden halkı galeyana getirecek şekilde asılsız paylaşım yapan şahıslar hakkında yapılan ihbarların anında değerlendirildiği ve gerekli tespit çalışmalarının titizlikle yapıldığı bildirildi. (İHA)

