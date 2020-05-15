Bugün başlıyor! Yarınki hava durumu şaşırtacak…

Günler öncesinden uyarıların yayınlandığı sıcak hava dalgası yurda bugün giriş yapıyor. Bugün ve yarınki hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar ciddi şekilde artacak, önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de sıcak hava yurdu etkilemeye devam edecek.
MEVSİM NORMALLERİNİN 13 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK
Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıya göre; Bu hafta sonu bugünden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak yurdumuzun batı bölgelerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir.
YAŞLILARA VE ÇOCUKLARA UYARI
Meteoroloji’nin yayınladığı duyuruda yaşlı ve çocuklara dikkat çekildi; Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir.
SICAK HAVA GÜNLERCE SÜRECEK
Meteoroloji’nin yayınladığı tahmin haritasına göre sıcak hava etkisini günlerce sürdürecek…
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık