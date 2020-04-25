Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bugün sahur saat kaçta? Ankara, İzmir, İstanbul İl il sahur vakitleri! (25.04.2020)

Sahur için bekleyiş devam ediyor. Ramazan Ayı'nın ikinci günü için sahura kalkacak olanlar imsak vaktini araştırmaya başladı. Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer tüm illerde oruç tutan Müslümanlar sahur saatini bekliyor. İslamın beş temel esasından biri olan oruç ibadeti için sahur yapacak olanlar il il imsak vakitlerini haberimizden takip edebilirler. Ezan kaçta okunacak? Ankara'da sahur kaçta? İzmir ve İstanbul'da sahur saat kaçta? gibi tüm soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 25 Nisan 2020 Diyanet il il sahur vakitleri...

00:06 -
Haberler Gündem
Bugün sahur saat kaçta? Ankara, İzmir, İstanbul İl il sahur vakitleri! (25.04.2020)

İmsak vakti için geri sayım başladı. İslam dünyası için büyük öneme sahip olan Ramazan ayında milyonlarca vatandaş sahur için hazırlık yapıyor. Sahura kalkacak olan Müslümanlar ikinci günün orucu için niyet edecek. Mübarek üç aylardan (Recep, Şaban, Ramazan) Ramazan Ayı’nın ilk günü geride kaldı. Bu gece sahur ile birlikte ikinci günün orucuna niyet edilecek. Büyük sevabı olan oruç ibadetini yapacak olanlar sahur saatlerini şimdiden araştırmaya başladı. Peki Ankara’da sahur saat kaçta? İzmir, İstanbul, Bursa ve diğer illerde imsak vakti ne zaman? gibi soruların yanıtı haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte 25 Nisan il il sahur vakitleri…

ANKARA’DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara’da sahur için az bir süre kaldı. Diyanet’in 2020 Ankara İmsakiyesine göre, bu gece sahur saat 04.16’da yapılacak.

ANKARA İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:1805:5112:5216:3819:4321:10
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:1605:4912:5216:3919:4421:11
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:1405:4812:5116:3919:4521:12
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:1205:4712:5116:3919:4621:14
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:1005:4512:5116:3919:4721:15
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:0905:4412:5116:4019:4821:17
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:0705:4312:5116:4019:4921:18
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:0505:4212:5116:4019:5021:20
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:0405:4012:5116:4019:5121:21
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:0205:3912:5016:4119:5221:22
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:0005:3812:5016:4119:5321:24
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı03:5905:3712:5016:4119:5421:25
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba03:5705:3612:5016:4119:5521:27
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe03:5505:3512:5016:4219:5621:28
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma03:5405:3312:5016:4219:5721:30
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi03:5205:3212:5016:4219:5821:31
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar03:5105:3112:5016:4219:5921:32
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:4905:3012:5016:4320:0021:34
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:4705:2912:5016:4320:0121:35
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:4605:2812:5016:4320:0221:37
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:4405:2712:5016:4320:0321:38
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:4305:2612:5016:4420:0421:40
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:4205:2612:5016:4420:0421:41
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:4005:2512:5016:4420:0521:42
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:3905:2412:5016:4420:0621:44
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:3805:2312:5016:4520:0721:45
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:3605:2212:5016:4520:0821:46
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:3505:2112:5016:4520:0921:48
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:3405:2112:5016:4520:1021:49
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:3205:2012:5016:4620:1121:50

İSTANBUL’DA SAHUR SAAT KAÇTA?

İstanbul’da sahur hazırlıkları devam ediyor.  Diyanet’in 2020 İstanbul İmsakiyesine göre, bu gece sahur saat 04.27’de yapılacak.

İSTANBUL İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:2906:0413:0716:5520:0021:29
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:2706:0313:0716:5520:0121:31
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:2506:0213:0716:5520:0221:32
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:2306:0013:0716:5620:0321:33
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:2205:5913:0716:5620:0421:35
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:2005:5813:0616:5620:0521:36
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:1805:5613:0616:5720:0621:38
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:1605:5513:0616:5720:0721:39
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:1405:5413:0616:5720:0921:41
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:1305:5213:0616:5720:1021:43
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:1105:5113:0616:5820:1121:44
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:0905:5013:0616:5820:1221:46
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:0705:4913:0616:5820:1321:47
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:0605:4813:0616:5920:1421:49
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:0405:4613:0616:5920:1521:50
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi04:0205:4513:0616:5920:1621:52
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar04:0105:4413:0616:5920:1721:53
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:5905:4313:0517:0020:1821:55
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:5705:4213:0517:0020:1921:56
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:5605:4113:0517:0020:2021:58
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:5405:4013:0517:0120:2121:59
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:5305:3913:0517:0120:2222:01
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:5105:3813:0517:0120:2322:02
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:5005:3713:0617:0120:2422:04
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:4805:3613:0617:0220:2522:05
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:4705:3613:0617:0220:2622:07
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:4505:3513:0617:0220:2722:08
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:4405:3413:0617:0320:2822:09
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:4305:3313:0617:0320:2822:11
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:4105:3213:0617:0320:2922:12

İZMİR’DE SAHUR SAAT KAÇTA?

İzmir için sahur vaktine az bir süre kaldı. Diyanet tarafından yayımlanan 2020 İzmir İmsakiyesine göre, sahur bu gece saat 04:44’te yapılacak.

İZMİR İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:4606:1613:1517:0020:0321:27
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:4406:1513:1417:0020:0421:29
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:4206:1413:1417:0020:0521:30
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:4106:1213:1417:0020:0621:31
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:3906:1113:1417:0020:0721:33
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:3806:1013:1417:0120:0821:34
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:3606:0913:1417:0120:0921:35
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:3406:0713:1417:0120:1021:36
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:3306:0613:1317:0120:1121:38
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:3106:0513:1317:0120:1221:39
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:3006:0413:1317:0220:1321:40
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:2806:0313:1317:0220:1421:42
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:2606:0213:1317:0220:1421:43
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:2506:0113:1317:0220:1521:44
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:2306:0013:1317:0220:1621:46
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi04:2205:5913:1317:0320:1721:47
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar04:2105:5813:1317:0320:1821:48
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi04:1905:5713:1317:0320:1921:50
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı04:1805:5613:1317:0320:2021:51
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba04:1605:5513:1317:0420:2121:52
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe04:1505:5413:1317:0420:2221:54
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma04:1405:5313:1317:0420:2321:55
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi04:1205:5213:1317:0420:2421:56
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar04:1105:5113:1317:0420:2421:58
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi04:1005:5113:1317:0520:2521:59
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı04:0905:5013:1317:0520:2622:00
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba04:0705:4913:1317:0520:2722:01
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe04:0605:4813:1317:0520:2822:03
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma04:0505:4813:1317:0520:2922:04
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi04:0405:4713:1317:0620:3022:05

“RAMAZAN” KELİMESİNİN ANLAMI

Bu kelimenin hangi kökten geldiği dolayısı ile anlamının ne olduğu konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır;

a) Ramazan kelimesi, güz mevsiminin başında yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur anlamındaki “ramada” kelimesinden türetilmiştir. Bu yağmur, yeryüzünü yıkayıp temizlediği gibi Ramazan ayı da iman edenleri günahlardan yıkayıp temizler.

b) Ramazan kelimesi, güneşin şiddetinden taşların son derece kızması anlamındaki “ramada” kelimesinden türetilmiştir. Bu kökten türeyen “Ramazan” kelimesi, kızgın yerde yalın ayak yürümekle yanmak demektir. Bu kelime, İslam'ın beş temel esasından biri olan orucun tutulduğu aya özel isim yapılmıştır. Bu ayda Allah için oruç tutularak açlık ve susuzluk çekilir ve böylece orucun harareti ile günahlar manen yıkılır.

c) Ramazan kelimesi, kılıcın namlusunu veya ok demirini inceltip keskinleştirmek için iki kaygan taş arasına koyup dövmek anlamındaki “ramada” kelimesinden türetilmiştir. Araplar silahlarını bu ayda bileyip hazırladıkları için bu isim verilmiştir.

d) Ramazan kelimesi, Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Allah'ın rahmeti sayesinde adeta yanıp yok olması dikkate alınarak oruç tutulan aya bu isim verilmiştir. Bu anlamda ”şehr-i Ramazan”, “Allah'ın ayı” demektir. (Yazır.1.642-644)

Ramazan kelimesinde; temizlik, yanmak ve keskinlik anlamları vardır. Ramazan ayında oruç ve diğer ibadetlerle Allah'a yönelen müminler, günahlarından temizlenir, arınır, bilinçlenir, iman ve ahlak bakımından keskinleşir, kuvvetlenir.

ORUÇ İBADETİNİN HİKMET VE FAYDALARI

Allah'ın emir ve yasaklan elbetteki kulların iyiliği içindir. İslâm bilginleri, bütün hükümlerin insanların yararlarını gerçekleştirme amacına yönelik olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Allah'ın yapılmasını istediği şeylerde kullar için çok büyük faydalar, yasakladığı şeylerde ise büyük zararlar bulunduğu inkar edilemez bir gerçektir. İslâmi öğretinin kendilerine yüklediği görev gereği İslâm âlimleri çeşitli ibadetlerin yarar ve hikmetleri konusunda öteden beri kafa yormuş, bunların kişisel pratik yararlarından çok, insan nefsinin arındırılması ve yükseltilmesi yolunda fonksiyonel hâle getirilmesine çalışmışlardır. Bu bağlamda kulların yapmakla yükümlü tutulduğu ibadetlerin sağladığı bazı faydalar ya da hikmetler tespit edilebildiği gibi, bu faydaların veya gerçekleştirilmek istenen amaçların tamamının tespit edilemediği de bir hakikattir.

Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Bu bizzat Kur'an-ı Kerim'de “Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı…” (Bakara, 2,/183) şeklinde ifade edilmektedir. Oruç ibadeti kanaatkarlığımızı güçlendirir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Artık israf edemez olur. Allah Resulü'nün “Kanaat bitmeyen bir hazinedir” (Beyhakî, “Zühd”,2/88) sözü, müminin kulaklarında yankılanır. Nimetin eskisinden daha çok kadrini bilen insan, Allah'a olan şükrünü artırır. Hırsın mahrumiyete, kanaatin rahmete vesile olduğunu anlar. Allah Resulü'nün “iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez” (Ibn Ebî Şeybe, el-Musannef, 5/331) müjdesi hayatında tezahür etmeye başlar. Oruç ibadeti, insana iftar ve sahur ile, kılınan teravih namazlarıyla, diğer ibadetlerle hayata çekidüzen verme imkânı tanır.

Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur'an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur'an'dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekâtı olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların defi için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar. İnsanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığı bu ayda vücutlar yenilenir, dimağlar parlar… Allah Resulü'nün “oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız” sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu'cemu'l-Ev-sat, VIII, 174). Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karşı insanlara dayanıklı olmayı öğreten bir öğretmendir. Çocuklarımıza dinlerini, havasını teneffüs ederek, yaşayarak öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan.

İLGİLİ HABERRamazan'da okunacak dualar nelerdir? Ramazan'da yapılması iyi olan ibadetler...Ramazan'da okunacak dualar nelerdir? Ramazan'da yapılması iyi olan ibadetler...

 

İLGİLİ HABEROrucu neler bozar? Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?Orucu neler bozar? Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?
Ankara Bursa cami Diyanet İslam istanbul izmir oruç Ramazan saat kaçta Sağlık sahur vakitleri yağmur
Son güncelleme: 00:09 25.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more