Bürokratlar AKP il başkanı için kuyruğa girdi

AKP Elazığ İl Başkanlığı’na yeni atanan Şerafettin Yıldırım’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunan ilde görevli bürokratlar ziyaret esnasında fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

BÜROKRATLAR FOTOĞRAFLARDA BOY GÖSTERDİ

Devlet bürokrasisi, Elazığ'da AKP İl Başkanlığı’na atanan Şerafettin Yıldırım'a aralarında İl Gençlik Spor Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürünün de bulunduğu birçok bürokrat “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Bürokratların yeni başkanla çektirdikleri fotoğraflar da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

AKP’Lİ BAŞKAN ZİYARETLERİ SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI

AKP Elazığ İl Başkanlığına atanan Yıldırım, ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan bürokratları sosyal medya hesabında şu ifadelerle açıkladı:

* Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Levent Aytar ve Tapu İl Müdürü Osman Tosun'a hayırlı olsun ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.