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Bursa’da 250 kişilik ekip Derya’yı arıyor!

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularında kapılan 17 yaşındaki Derya Bilen'i arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. 250'den fazla resmi ve özel arama kurtarma görevlisi azgın sel sularında, vadilerde ve Narlıdere kanyonu civarında beş kilometrelik hat boyunca arama çalışmalarını sıklaştırdı.

11:34 -
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) koordinatörlüğünde UMKE, Jandarma, AKUT, NAK; ANDA; İHH; Bakut ve çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin katılımıyla arama çalışmalarına Kayacık Köyü’nün altındaki Narlıdere Köyü ve kanyonda ağırlıklı olarak devam ediliyor.

FOTO: İHA

Aramalara, ailenin hobi bahçesi olarak kullandığı ve sele kapıldıkları evin bulunduğu yerin yakınlarından başlandı.

Jandarma arama kurtarma ekipleri, bağ evinin yanından aşağıya doğru araziyi tarayacak. Görevliler ellerinde demir çubuk ve sopalarla suda arama gerçekleştiriyorlar. Deniz polisi de gerektiğinde arama çalışmalarına destek verecek.

FOTO: DHA

Ekiplere drone ile havadan katkı sağlanırken, bölgede insanlı keşif uçağı da gün boyu çalışmalarını sürdürecek.

FOTO: İHA

Kayacık Mahallesi’nde önceki akşam Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen’in cesetleri bulunmuş Derya Bilen ise kaybolmuştu. (İHA)

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Son güncelleme: 11:38 23.06.2020
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