Bursa’da 250 kişilik ekip Derya’yı arıyor!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) koordinatörlüğünde UMKE, Jandarma, AKUT, NAK; ANDA; İHH; Bakut ve çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin katılımıyla arama çalışmalarına Kayacık Köyü’nün altındaki Narlıdere Köyü ve kanyonda ağırlıklı olarak devam ediliyor.

Aramalara, ailenin hobi bahçesi olarak kullandığı ve sele kapıldıkları evin bulunduğu yerin yakınlarından başlandı.

Jandarma arama kurtarma ekipleri, bağ evinin yanından aşağıya doğru araziyi tarayacak. Görevliler ellerinde demir çubuk ve sopalarla suda arama gerçekleştiriyorlar. Deniz polisi de gerektiğinde arama çalışmalarına destek verecek.

Ekiplere drone ile havadan katkı sağlanırken, bölgede insanlı keşif uçağı da gün boyu çalışmalarını sürdürecek.

Kayacık Mahallesi’nde önceki akşam Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen’in cesetleri bulunmuş Derya Bilen ise kaybolmuştu. (İHA)