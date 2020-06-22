Sel felaketinin yaşandığı Bursa için Meteoroloji’den ‘sarı’ kodlu yağış uyarısı!

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Bursa’da yaşanan sel felaketi sonrası acı haberler peş peşe gelmişti. Kayıp beş kişiden dördünün cesetlerine ulaşılmış, 74 yaşındaki Nazime Bilen, oğlu Ahmet, gelini Türkan ve torunu Medine’nin cansız bedenleri taş ve çamur yığınları arasında bulunmuştu.

BAKANLAR BURSA’DA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da selden zarar gören yerlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte incelemelerde bulunmuştu.

Yenişehir Havaalanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, “Evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar yardımda bulunacağız” demişti.

SARI KOD NEDİR?

Sarı kodlu uyarı için Meteoroloji tarafından “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” açıklaması yapılmıştı.