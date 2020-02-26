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Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bir televizyon programındaki ifadelerinden dolayı gazeteci Can Ataklı hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' iddiasıyla soruşturma başlattığı öğrenildi.

Can ÖZÇELİK
14:57 -
Haberler Gündem
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Soruşturma savcılığının Ataklı’nın TV programını incelediği ve o programdaki ifadelerde “hakaret” içeren sözlerin olduğu öne sürülerek soruşturma açtığı bildirildi.

Can Ataklı istanbul
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