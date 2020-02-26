Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Soruşturma savcılığının Ataklı&#8217;nın TV programını incelediği ve o programdaki ifadelerde &#8220;hakaret&#8221; içeren sözlerin olduğu öne sürülerek soruşturma açtığı bildirildi.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/can-atakli-hakkinda-sorusturma-baslatildi-5647402","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/can-atakli-hakkinda-sorusturma-baslatildi-5647402","pageType":"yazi","pageIdentifier":5647402,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Can Ataklu0131 hakku0131nda soruu015fturma bau015flatu0131ldu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5647402,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/can-atakli-hakkinda-sorusturma-baslatildi-5647402/","headline":"Can Ataklu0131 hakku0131nda soruu015fturma bau015flatu0131ldu0131","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Can Atakl\\u0131","istanbul"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/26/iecrop/can_16_9_1582718263.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":1582718277,"datePublished":1582718277,"dateModified":1582718277,"info":"{"seo_news":"false"}"});