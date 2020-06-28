Çanakkale ve Manisa’da çok sayıda deprem! Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler…

Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye'de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER