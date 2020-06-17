Çete yöneticisinden ‘baron’a tepki: “İçiniz rahat mı?”

Erzurum’un Aziziye ilçesinde, Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısı Gürbulak’tan 25 Ocak günü yurda giriş yaptığı tespit edilen florit madeni yüklü TIR’da arama yapıldı. TIR’ın dorsesindeki floritler arasında, 17 çuval içinde, 25 bin 834 adet taş parçası görünümlü, 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu teslim alacakların yakalanması amacıyla, eroin yüklü TIR, takip altında İstanbul’a gönderildi.

KOD ADI KULLANDILAR

3 gün süren operasyonda şu isimler kıskıvrak yakalandı:

* Uyuşturucuyu İran’dan temin edip, gümrüğe naklini sağlayan ‘Rüzgar’ kod adlı Ali Yıldırım ve ‘Ateş’ kod adlı Mahmut Mısır.

* Gümrükleme şirketi sahipleri Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir, şirket çalışanı Mazlum Ö.

* Uyuşturucuların İstanbul’da saklandığı deponun sahibi ‘Mekanik’ kod adlı Hacı Karahan.

* ‘Dutifoalbar’ ve ‘Dayı’ kod adlarını kullanan uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan.

* Fidan ile örgüt üyeleri arasındaki irtibatı sağlayan ‘Lord’ ve ‘Mahalle’ kod adlarını kullanan Saruhan Özçelik.

ÖZEL JETLE GETİRİLDİLER

Türkiye’de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon lira değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinin sahibi ve 7 şüpheli gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığı’na ait özel jetle Erzurum’a getirildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mazlum Ö. dışındaki 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

1314 YIL HAPİS İSTENİYOR

Uyuşturucu baronu Fidan ile yöneticiler Öztürk, Yıldırım ve Mısır hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma’ suçlarından 166 yıl 6’şar ay, örgüt üyeleri Karahan, Ergi, Özdemir ve Mazlum Ö. hakkında da 162’şer yıl olmak üzere toplam 1314 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BARONA, YÖNETİCİDEN TEPKİ

Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Fidan, Yıldırım, Mısır, Özçelik, Özdemir, Ergi ile tutuksuz sanık Mazlum Ö. ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Hacı Karahan ise gelmedi.

Sanık avukatları mütalaaya ilişkin savunma için süre talep etti. Mahkeme heyetinin verdiği arada Mahmut Mısır, arkasındaki sanık sandalyesinde oturan Mehmet Zeki Fidan’a, “Ocağımı yaktınız. İçiniz rahat mı? Dört cenaze yaşadım, Allah sorsun” dedi . Fidan’ın “Ne söylüyorsun sen?” diye yanıt vermesi üzerine jandarma, Mahmut Mısır’ı uzaklaştırdı.

PAZARTESİYE KALDI

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı karar için pazartesi gününe erteledi. Sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen sanıklar, aynı şekilde cezaevine götürüldü.