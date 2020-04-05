Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem oldu!

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 26 Mart'ta mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'dan boşalan Ceyhan Belediye Başkanlığı için bugün seçim yapıldı. Ceyhan Belediye Meclisi'nde yapılan seçimi Millet İttifakı'nın adayı Hülya Erdem kazandı. Ceyhan'da Adana'nın ilk kadın belediye başkanı seçilen Hülya Erdem duygulu anlar yaşadı.

Mehmet SERBES
17:34 -
Haberler Gündem
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem oldu!

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın görevden alınmasının ardından seçime gidildi. Seçimde Millet İttifakı’ndan CHP Meclis Üyesi ve Ceyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hülya Erdem ile Cumhur İttifakından Hakan Uçaral aday oldu.

3. TURDA SEÇİM TAMAMLANDI

Ceyhan Belediye Başkanlığı için yapılan meclis seçimi toplamda 3 turda tamamlandı. İlk Turda; Hülya Erdem 17, Hakan Uçaral 12 oy alırken 2 oy boş çıktı. İkinci Turda; Hülya Erdem 16, Hakan Uçaral 12 oy alırken 3 oy boş çıktı.

3. tur oylama sonunda ise 18 oy alan Hülya Erdem Ceyhan Belediye Başkanı seçildi. Hakan Uçaral ise 13 oy aldı.

ADANA’NIN İLK KADIN BAŞKANI OLDU

Ceyhan’da Adana’nın ilk kadın belediye başkanı seçilen Hülya Erdem duygulu anlar yaşadı. Ceyhan’a gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da “Beklenen bir sonuçtu” dedi.

İLGİLİ HABERCHP Genel Merkez'den Kadir Aydar'a destekCHP Genel Merkez'den Kadir Aydar'a destek İLGİLİ HABERGörevden alınan CHP'li başkandan ilk açıklama!Görevden alınan CHP'li başkandan ilk açıklama!
Son güncelleme: 17:37 05.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more