Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem oldu!

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın görevden alınmasının ardından seçime gidildi. Seçimde Millet İttifakı’ndan CHP Meclis Üyesi ve Ceyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hülya Erdem ile Cumhur İttifakından Hakan Uçaral aday oldu.

3. TURDA SEÇİM TAMAMLANDI

Ceyhan Belediye Başkanlığı için yapılan meclis seçimi toplamda 3 turda tamamlandı. İlk Turda; Hülya Erdem 17, Hakan Uçaral 12 oy alırken 2 oy boş çıktı. İkinci Turda; Hülya Erdem 16, Hakan Uçaral 12 oy alırken 3 oy boş çıktı.

3. tur oylama sonunda ise 18 oy alan Hülya Erdem Ceyhan Belediye Başkanı seçildi. Hakan Uçaral ise 13 oy aldı.

ADANA’NIN İLK KADIN BAŞKANI OLDU

Ceyhan’da Adana’nın ilk kadın belediye başkanı seçilen Hülya Erdem duygulu anlar yaşadı. Ceyhan’a gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da “Beklenen bir sonuçtu” dedi.

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