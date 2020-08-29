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Cezaevinden kaçtı, eşini katletti!

Diyarbakır'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden Veysi Yoldaş (31), eşi Remziye Yoldaş'ı (29) sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü.

08:49 -
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Cezaevinden kaçtı, eşini katletti!

Akşam saatlerinde Yenişehir semtinde bulunan Aziziye Mahallesi'nde Remziye Yoldaş’ın annesinin yaşadığı evin yakınlarında bekleyen Veysi Yoldaş, genç kadını pompalı tüfekle 4 defa ateş ederek öldürdü.

BİR ÇOCUK ANNESİYDİ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Remziye Yoldaş’a yaptıkları ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan bir çocuk annesi Remziye burada yaşamını yitirdi.

Veysi Yoldaş’ın 9 yıldır hırsızlık suçundan kapalı cezaevinde kaldıktan sonra sevk edildiği Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan bir süre önce firar ettiği belirtildi.

Olayın ardından kaçan Veysi Yoldaş’ın yakalanması için polis çalışma başlattı. (DHA)

Son güncelleme: 08:51 29.08.2020
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