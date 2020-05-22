Cezaevine Cem olarak girdi, Azmi olduğu ortaya çıktı!

Antalya Otobüs Terminali’nde 19 Kasım 2019’da polis tarafından durdurulan bir kişinin üzerinden Cem Kaya adına kayıtlı kimlik çıktı. Ayakkabısında uyuşturucu bulunan kişi, tutuklandı.

Bu süreçte, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran gerçek Cem Kaya adlı kişi, tutuklanan kişinin üzerinden çıkan kimlik bilgilerinin kendisine ait olduğunu bildirerek, suç duyurusunda bulundu.

GERÇEK SGK’DA ORTAYA ÇIKTI!

Cem Kaya, şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförü olarak çalışıyorum. 31 Ocak’ta sağlık ocağına gittim. Verilen ilacı almak için eczaneye gittiğimde, kaydımın kapalı olduğu söylendi. Sosyal Güvenlik Kurumu’na gittim. Orada da tutuklu ve hükümlü olduğumu öğrendim. Bu duruma anlam veremedim. Uzun süredir kimlik bilgilerimi kullanan birileri tarafından mağdur edilmiştim.

İstanbul’da üzerime şirket kurulmuş. İzmir ve Eskişehir’de tombala dükkanı açmışlar. Bunların vergi cezaları bile bana geldi. Adıma senet vermişler.Hakkımda açılmış davalar var. İcra dairelerine gidip, geliyorum. Şu an Antalya’da benim adımla cezaevinde bulunan kişiden şikayetçiyim.”

”HAYIR, CEM KAYA BENİM”

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık ise Cem Kaya olduğunda ısrar etti.

Mahkeme heyetinin gerçek adını açıklamasını istemesi üzerine şunları söyledi:

“Denizli Devlet Demiryolları’nda çalışıyorum. Denizli’de uyuşturucu bulamadığım için Antalya’ya geldim. Uyuşturucuyu aldım ve Denizli’ye dönmek üzereyken polis yakaladı. Eskişehir’den hakkımda suç duyurusunda bulunan kişinin iddialarını kabul etmiyorum. Gerçek Cem Kaya benim. Bu kişi düşmanlarım olabilir.”

Yapılan araştırmalar sonunda, gerçek Cem Kaya’nın Eskişehir’de olduğu, halen Antalya’da cezaevinde bulunan sanığın ise Azmi Çiçen olduğu belirlendi.

İTİRAF ETTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevindeki Azmi Çiçen için yeni bir iddianame hazırladı. Çiçen, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan yargılanmaya başlandı ve üçüncü kez hakim karşısına çıktığında, Cem Kaya olmadığını itiraf etti.

Azmi Çiçen, “Sahte kimliği Antalya’da düşmanlarım olduğu için kullanıyordum. Cem Kaya, Eskişehir’de arkadaş ortamında tanıdığım kişidir. Kendisine bir keresinde araç kiralamıştım. Bu nedenle, Cem Kaya’nın kimlik bilgilerini ele geçirdim. Cem Kaya’nın bu olaylardan ve kimlik bilgilerini kullandığımdan haberi yoktur. Pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti, Azmi Çiçen’in bu dosyadan tutuksuz yargılanmasına, başka dosyalardan tutukluluğunun sürmesine karar verdi. (DHA)