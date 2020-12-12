CHP COVID-19 Danışma Kurulu’ndan hükümete çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP COVID-19 Danışma Kurulu, Sağlık Bakanlığı'nın süreci şeffaf yürütmemesinin halka ağır bir maliyet yarattığına dikkat çekti. Bilim insanlarının yer aldığı Danışma Kurulu önerileri kamuoyuyla paylaşıldı.

“DEVLET VATANDAŞINA YALAN SÖYLEMEZ”

Şeffaflığın salgınla mücadelenin temeli olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Devlet vatandaşına yalan söylemez, hele de söz konusu olan halkın sağlığı olunca” dedi.

CHP COVID-19 Danışma Kurulu’nun değerlendirmeleri Sağlık Bakanlığı'nın Mart ayından 10 Aralık 2020 tarihine kadar COVID-19'a bağlı olarak 15 bin 751 kişinin hayatını kaybettiği raporlamış olmasına rağmen, aynı dönemde 11 büyükşehir ve 9 il belediyesinde COVID-19 ve bulaşıcı hastalık nedeniyle 29 bin 669 kişinin ölümünün kaydedilmiş olması şeffaflıktan ne derece uzak olunduğu üzerine oldu.

COVID-19 ve bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın tüm Türkiye genelinde hayatını kaybeden vatandaşların 2,5 katı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

“DERHAL AŞILAMA VE ACİL DURUM PLANI HAZIRLANMALI”

Kurul, derhal Aşılama Acil Durum Eylem Planı hazırlanması gerektiğine dikkat çekerken aşıya erişim ve hızla uygulanması konusunda detaylı bir yol haritasına ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

Toplantıda konuşulan ve tespiti yapılan konular üzerine CHP COVID-19 Danışma Kurulu “En az 14 günlük, ideal olarak 28 günlük tam kapanma uygulanmalı” çağrısı yaptı. Kapanma uygulandığı takdirde vaka ve can kayıplarının azalacağı vurgulandı.

“DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ VERİLMELİ”

Toplantıda, bugüne kadar getirilen yasaklar ile işini kaybeden, iş yerini kapatmak zorunda kalan vatandaşlara doğrudan gelir desteği verilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Kan ağlayan on binlerce esnafa ve milyonlarca çalışana sosyal devlet sorumluluğu ile çare üretilmesi gerekir” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Esnafa kira desteği verilmeli. İşsiz kalan yurttaşlarımıza hak ettikleri gibi İşsizlik Sigorta Fonu'ndan gelir desteği verilmeli.

* Ücretsiz izin uygulamasına son verilerek pandemide işyeri kapatılan tüm çalışanlara ücretli izin imkanını devlet doğrudan gelir desteği ile sağlamalı.

* Ödeme zorluğu yaşayan tüm yurttaşlarımıza en az bir ay için ücretsiz su, elektrik ve doğalgaz sağlanmalı.

* Borçla değil, IBAN numarası göndererek değil; doğrudan gelir desteği vererek halka ulaşmalı.

* Kaldı ki ülkeyi yönetenler, İl Hıfzıssıha Kanunu'na göre, izolasyona tabi olan yurttaşların iaşe vetemel harcamalarını karşılamak zorundadır. Biz bugün iktidar olsaydık, bunların hepsini yapardık.

EN AZ 150 MİLYON DOZA İHTİYAÇ VAR

Corona virüsü aşısına dair değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda Türkiye’nin en az 150 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğu, iktidarın bugüne kadar Çin'den 50 milyon doz aşının geleceğine dair yaptığı açıklamaların salgının kontrol altına alınması için yeterli olmayacağı belirtilirken ihtiyaç duyulan aşı miktarına erişilmesi için iktidarın başka aşıların temini yoluna gitmesi ve daha hızlı davranması gerekliliği konuşuldu.

Kurul, bilim insanlarının ifade ettiği faz 3 sürecinden geçmiş, biyogüvenlik testleri yapılmış ve etkinliği ispatlanmış tüm aşıların halk sağlığı açısından önemine vurgu yaptı.