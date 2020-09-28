CHP’li belediye başkanının corona testi pozitif çıktı!

CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, kendisine ait sosyal medya hesabından corona virüsüne (COVID-19) yakalandığını açıkladı. Eşi Gülay Develi'nin Covid-19 testinin negatif çıktığını ifade eden Deveci, evde karantina altında olduğunu belirtti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Deveci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Kıymetli yurttaşlarım; şüpheli bir temas neticesinde yapılan Covid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci’nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi.

* Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum.

BELEDİYEYE ZİYARETE GELEN VATANDAŞTAN KAPMIŞ

Evde dinlendiğini ve ilaç tedavisi yapıldığını dile getiren Deveci, “Belediyede makama ziyarete gelen bir vatandaşımızın, 3 gün sonra Covid-19 olduğunu öğrendik. Biz de hemen gidip testimizi yaptırdık. Bende hiçbir bulgu yok ama testim pozitif çıktı. Şimdi evde dinleniyorum” diye konuştu.