CHP’li Köksal: İnsanlığınıza yazıklar olsun!

Corona salgınının yoğun olduğu bugünlerde Afyonkarahisar Belediyesi’nin bir iş makinesiyle temizlenecek olan yere belediyedeki asgari ücretli işçiyi sokup çalıştırmasına Afyonkarahisar CHP Milletvekili Burcu Köksal tepki gösterdi.

“YAZIKLAR OLSUN”

Burcu Köksal işçilerin virüs salgınına rağmen işçilerin sağlığının tehlikeye atıldığını belirterek şu tweeti attı:

“Korona salgınının olduğu bugünlerde Afyonkarahisar belediyesinin bir iş makinesiyle temizlenecek olan yere belediyedeki asgari ücretli işçiyi sokup ölürse gariban ölsün diye hareket eden kendileri maskelerini takıp sosyal mesafelerini koruyan canı tatlı beyefendilere yazıklar olsun.”

Milletvekili Burcu Köksal konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

* Corona virüsü salgınından etkilendiğimiz bugünlerde Afyonkarahisar belediyesi taşkın koruma kanalında temizlik çalışması yaptırdı.

SAĞLIKLARI HİÇE SAYILARAK ÇALIŞMAK ZORUNDA

* Ancak bu çalışma elekli basit bir iş makinesi tarafından yapılabilecekken, belediyede çalışan temizlik işçilerine yaptırıldı.

* 15 kişiden oluşan temizlik işçileri ekibi ne yazık ki corona virüsü salgınının olduğu bugünlerde ekmek parası için sağlıklarını hiçe sayarak çalışmak zorunda bırakıldı.

* İşçiler kanalda dip dibe pislik içinde çalışmak zorunda kalırken, belediyenin su kanalizasyon ve temizlik işleri müdürü ile temizlik işlerinden sorumlu çavuşu maskelerini takıp sosyal mesafelerini koruyarak işçilerin çalıştığı kanalın üstünde poz verdiler.