CHP’li Özel’den Tank-Palet çıkışı: Katarlıları bu uçağa bindirip yollayacağız

“Türkiye, 50 milyon bulunamadığı gerekçesiyle Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nı 25 yıllığına Katar'a veriyor” diyen Özel, eleştirisini şöyle sürdürdü: “Biz iktidara gelince, Katar'ın yolladığı uçan sarayı getireceğiz, içine ne kadar Katarlı subay, Katarlı teknisyen, işçi varsa bindirip göndereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimseden bedava alacağı uçak yoktur. Uçak sizindir, Tank Palet milletindir diyeceğiz.”

Özel, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirme sürecini hatırlatarak, “Ukrayna'ya 200 milyonluk bir askeri yardımda bulunduk. Bunu yapacak güçteyiz, kudretteyiz ama 50 milyonu bulamadığımız için Tank Palet Fabrikası'nı 25 yıllığına Katarlılara verdik. 50 milyonu bulamayan Türkiye, 200 milyonu Ukrayna'ya veriyor. Bir gün siz muhalefette, biz iktidarda olduğumuzda biz de bazı şeyleri alacağız, bazı şeyleri vereceğiz” dedi.

Özel'in bu çıkışına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz şöyle yanıt verdi: “Tank işleminin sonunda kazanacak olan millet. Silahlı Kuvvetlere şu ana kadar tank yapılmamış. Bazen Almanya'dan almışız, bazen Amerika'dan almışız. İlk defa kendi tankımızı üreteceğiz, bunun Katarlı olmasından niye rahatsızlık duyuluyor?”