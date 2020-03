CHP’li Süleyman Bülbül: ‘256 vatandaş hiçbir işlem yapılmadan evlerine gönderildi’

Aydın’da, umreden dönenlerin karantinaya alınmaması tepki çekti.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, umreden dönen ve Aydın’da yaşayan 256 vatandaşın karantinaya alınmadığını, aksine evlerine gönderildiğini belirterek, “Her bir temas yeni bir vaka olabilir. Aydın’da ortaya çıkan bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmez ve gerekli tedbirler alınmazsa, ne yazık ki ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan hepimiz etkileneceğiz” ifadelerini kullandı.

‘İMZALADILAR VE EVLERİNE GİTTİLER’

Umreden dönenlere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, ’14 gün boyunca dışarı çıkmayacakları ve ziyaretçi kabul etmeyeceklerine’ dair bir yazı imzalatılarak evlerine gönderildiğini belirten Bülbül, “Yani şu an sadece Aydın’da umreden gelen 256 vatandaş evinde sözde karantinada. Aydın’a geri dönen vatandaşlarımızın sadece bir temenni yazısı karşılığında evlerine gönderilmelerini doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

‘BİR GÜN SONRA GELENLER KARANTİNADA’

Bir gün önce umreden dönen vatandaşlar evlerine gönderilirken bir gün sonra gelenlerin yurtlarda karantinaya alındığını hatırlatan Bülbül şunları söyledi:

* Bakanlık kimin yurtlarda kimin evlerde karantinada olacağı kararını hangi test sonucuna göre verdi? Vatandaşlar hangi gerekçeyle evlerine gönderildi, neden 14 gün karantinaya alınmadılar ve nasıl bir sağlık taramasından geçtiler derhal açıklanmalı.

* Evlerine gönderilen vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol ediliyor mu? Bu soruların cevapları bir an önce verilmeli.

‘ACİLEN KARANTİNAYA ALINMALILAR’

Evlerine gönderilenlerin, yakınlarının ve ziyaretlerine gidelerin risk taşıdığını belirten CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül şu ifadeleri kullandı:

* Her bir temas yeni bir vaka olabilir. Aydın’da ortaya çıkan bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmez ve gerekli tedbirler alınmazsa, ne yazık ki ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan hepimiz etkileneceğiz.

* O nedenle Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın İl Müftülüğü ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri yetkililerine ve Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca’ya, Aydın halkı adına acil çağrıda bulunuyorum; Bir an önce bu hatalı uygulamadan dönülmeli, umreden dönen 256 vatandaşımıza tıpkı Ankara ve Konya’da olduğu gibi 14 günlük karantina uygulaması yapılmalı, semptomları sağlık ekipleri tarafından an be an takip edilmeli.