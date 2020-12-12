Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye bir kez daha devretti

Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam yapılan çekilişinde altı ve beş bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir kez daha devretti. Şanslı rakamlar arasından dört numarayı doğru tahmin eden 261 kişi ise 3 bin 41 liranın sahibi oldu.



ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 12 Aralık tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde:12-23-28-31-43-60 Joker: 7





ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.