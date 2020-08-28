Cinsel saldırıya maruz kalan genç kızdan intihar paylaşımı!

Twitter’da ‘Kar Tanesi’ isimli bir kullanıcı Ü.I. adlı avukatın cinsel istismarına uğradığını iddia etti. Saat 13.19’da “Yaşamıma son vermeden önce bir kaç şey yazmak istiyorum: 19 yaşındayım.. Avukat Ü… I…’ın cinsel saldırısına uğradım. Ailesi ve arkadaşları tarafından defalarca tehdit ve taciz edildim… Bu olayı yaşadığımdan beri ölmek istiyorum” ifadelerini içeren bir tweet atan genç kızın anlattıkları twitter’da gündem oldu.

“BU DÜNYAYI TERK EDİYORUM”

Kendisine gelen küfürlü mesajları da yayımlayan genç kız, şu ifadeleri kullandı: Bunun gibi binlerce mesaj aldım ailesinden, arkadaşlarından, kendisinden… Bana “Seni akıl hastanesine veya psikiyatriye götürelim tedavi edelim. Parasını biz ödeyeceğiz, sana istediğin kadar para vereceğiz” diye teklifte bulundular. Onurum gururum incindi, kalbim kırıldı. Beni dizlerimin üstüne çöktüren bu vahşi insanlarla daha fazla mücadelede edemiyorum. Bu dünyayı terk ediyorum.

Nar Kadın Dayanışması, avukat Ü.I.’nın geçen yıl ofisine iş görüşmesine gelen bir kadına daha cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Mor Dayanışma üyesi Gülay Mübarek Habib de avukatın nişanlısının, mağdur kadına şikayetini geri alması için yazdığı mesajları yayımlandı. Twitter’da sözkonusu avukatın tutuklanması için kampanya başlatıldı.