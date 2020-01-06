Cinsel suç ve şiddet mağdurlarının beyanları AGO’da alınacak

Suç mağduru çocuk, tanık çocuk, suça sürüklenen çocuk, cinsel suç mağduru, aile içi şiddet mağduru veya diğer kırılgan grup mağdurların kendilerini daha güvende ve rahat hissetmelerini sağlamaları için Adli Görüşme Odaları (AGO) Çocuk Bekleme Odası’na oyuncaklar ve kitaplar konuldu.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, uygulamaya bugün başlanılacağını belirterek, “Bu uygulama ile özellikle suç mağduru çocukların ve aile içi şiddete maruz kalmış kişilerin adli süreçte ikinci bir mağduriyet yaşamalarının önüne geçileceği gibi, korunması ve adalete erişimlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

SANIKLAR VE MAĞDURLAR KARŞI KARŞIYA GELMEYECEK

Adalet Bakanlığı, adli soruşturma ve kovuşturmalar sırasında sanık ile duruşma salonlarında ve diğer alanlarda yüz yüze gelmesinde sakıncalı olduğu gerekçesiyle, mağdurların beyanlarının uzman psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı eşliğinde ve fail ile yüz yüze gelmeden uygun ortamda alınmasını sağlamak için AGO uygulamasını başlattı.

Bu kapsamda Çanakkale Adalet Sarayı’nda kurulan AGO’da hizmet vermeye başladı.

ÇOCUKLARA ÖZEL GÖRÜŞME ODASI

Adalet Bakanlığı´nın stratejik plan hedefleri çerçevesinde yürütülen çocuk koruma uygulamalarında kalite standartlarının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, Çanakkale Adalet Sarayı’nda AGO Koordinatör Odası, AGO Çocuk ve Yetişkin Bekleme Odaları, AGO Adli Görüşme Odası ve AGO Gözlem Odası’ndan oluşuyor.

AGO’lar, teknik donanım ve duruşma salonuna gitmeden ifade vermeyi sağlayacak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi´ne (SEGBİS) de sahip.

Özellikle çocukların, ifade ve beyanlarının alınmasından önce bekleyecekleri Çocuk Bekleme Odası’na adliye ortamında kendilerini daha rahat ve iyi hissetmeleri için oyuncaklar ve kitaplar da konuldu.

MAĞDURLARIN İFADELERİ UZMAN GÖZETİMİNDE ALINACAK



Hakim ya da Cumhuriyet Savcısı tarafından sorulması istenen sorular, AGO´larda kulaklık vasıtasıyla uzmana iletiliyor.

Uzmanlar sorularını mağdurların psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktarıyor. Mağdurdan alınan cevaplar sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınıyor.

Uzmanın yaptığı ön görüşme ile kaygı düzeyi düşürülen mağdurun sağlıklı ifade vermesi sağlanıyor. Suçlu ya da sanıkla tekrar yüz yüze getirilmeyen mağdurun bir kez daha örselenmesinin de önüne geçiliyor.

SORULAR PSİKOLOGLARA İLETİLECEK

AGO hakkında bilgi veren Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, özellikle cinsel suçlarda bu yöntemin uygulanmasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Karişit AGO’ya dair şu açıklamada bulundu:

Adli Görüşme Odası’nda psikolog ve mağdur bulunacak. Adli Gözlem Odası’nda ise hakim ve Cumhuriyet savcısı ile tarafların avukatları olacak. Hakim ya da Cumhuriyet savcısı, sorularını bir mikrofon ile Adli Görüşme Odası’ndaki psikologa iletecek. Psikolog da mağdurun psikolojisini gözeterek, uygun bir şekilde soruları kendisine yöneltecek” dedi.

Fakat mağdurların hiçbir şekilde göremeyeceğini ve duyamayacağını belirten Başsavcı Karişit, “Bu şekilde de mağdur başından geçen olayı daha iyi anlatma imkanı bulacak. Adli soruşturma ve kovuşturmalar sırasında, suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze gelmeden ve bu şekilde de ikinci bir örselenme içine girmeden beyanlarını kendileri için hazırlanmış olan bu uygun ortamda korumalı bir şekilde psikolog vasıtasıyla vermeleri sağlanmış olacak” ifadesini kullandı. (DHA)