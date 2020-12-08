Çöken binaya ikinci dava açıldı: Belediye görevlilerinin hapsi isteniyor

İstanbul Kartal'da, 6 Şubat 2019'da Yeşilyurt Apartmanı çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişi de yaralandığı olaya ilişkin, binanın yapı ruhsatının alındığı 1992 yılından çöktüğü tarih olan 6 Şubat 2019'a kadar Kartal Belediyesi'nde çalışan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 32 kişi mağdur, 31 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI ‘TALİ KUSURLU'

İddianamede, alınan bilirkişi raporunda, belediyenin ruhsat ve yapı kontrol biriminde görevli, kontrol ve denetleme yükümlülüğü olan belediye görevlilerinin ‘tali kusurlu' olduğu belirtildi.

İddianamede, 1992'den binanın çöktüğü tarihe kadar Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde imar müdürü, mıntıka mühendisi, mıntıka şefi ve Belediye Başkan Yardımcısının şüpheli olduğu aktarıldı.

2 KATIN KAÇAK OLDUĞU BELİRTİLDİ

Binanın ruhsata aykırı olarak yapılıp tamamlandığının kaydedildiği iddianamede, binaya toplam 7 kat olarak ruhsat verilmesine rağmen kaçak olarak 2 kat daha çıkılarak binanın 9 kat olarak tamamlandığı kaydedildi. Binanın ruhsat ölçülerinden en ve boy olarak daha büyük inşa edildiği ve betonun istenen dayanımda olmadığı anlatıldı. Tüm bu nedenlerin binanın yıkılmasına neden olduğunun kaydedildi.

İSKANI OLMAMASINA RAĞMEN ELEKTRİK VE SU ABONELİĞİ VERİLMİŞ

İddianamede, binaya yapı izni verilmesine rağmen kullanım izninin yani iskanının bulunmadığı, binanın kullanım izninin bulunmamasına rağmen binaya 29 Mayıs 1995 tarihinde elektrik aboneliği, 13 Haziran 1996 tarihinde ise su aboneliği verildiği kaydedildi.

İmar Kanunu'na göre kullanma izni bulunmayan yapılara elektrik, su ve kanalizasyon hizmeti verilemeyeceği, buna rağmen yıkılan binaya bu hizmetlerin belediye tarafından verildiği anlatıldı.

BELEDİYE 2001'DE YAZI GÖNDERMİŞ

Kartal Belediye Başkanlığı'nca binanın müteahhidi olan Hikmet Yeşilyurt adına 2001 yılında hasar tespit konulu yazı gönderildiğinin aktarıldığı iddianamede, yazıda binada hasar tespit edilmediği, bölgenin zemin yapısının zayıf olduğunun belirtildiği kaydedildi. Kaçak katlar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı aktarıldı.

GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEDİKLERİNİ ANLATILDI

İnşaata başlanma tarihleri ile bitiş tarihleri içerisinde inşaat devam ederken, mıntıka mühendisi ve şefi olarak görev yapan şüphelilerin belediyelerin denetleme ve kontrol görevini yerine getirmediklerinin belirtildiği iddianamede, şüphelilerin amiri konumundaki imar müdürlerinin de gözetim ve denetim yükümlülüklerine yerine getirmedikleri kaydedildi.

Şüphelilerin görevlerini layıkıyla yapmaları halinde ruhsata aykırı olarak yapılan binanın mühürlenmesi ve ruhsata aykırı yapılan kat ve eklentilerinin ortadan kaldırılmasının gerektiğinin anlatıldığı iddianamede, bu işlemlerin yapılmadığı belirtildi.

31 ŞÜPHELİNİN HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, 31 şüphelinin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti.

3 SANIK DA 15 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR

Öte yandan mimar Suzan Çayır, Uğur Mısırlıoğlu ile inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanıkların yargılandığı dava Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.