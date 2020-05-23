Corona bu beldeye uğramadı

Türkiye'de corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere harfiyen uyan Ortasahir belde sakinlerinin kurallara uyması ve Ortahisar Belediyesinin çalışmaları sonrasında belde de bugüne kadar hiç corona virüsü vakası yaşanmadı.

“BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ”

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Beldemizde bugüne kadar hiçbir corona virüsü vakasına rastlanmamıştır.

* Bizimi için gurur verici bir durumdur. Biz de belediye olarak her 14 günde bir özellikle umumi alanları tamamen dezenfekte ediyoruz ve hijyen çalışması yapıyoruz. Bunun hediyesini de almış bulunuyoruz.

* Vatandaşlar bu konuda duyarlı. Birçok vatandaşımız kuralları harfiyen yerine getirmektedir. Corona virüsü ile mücadelede halkımız bize yardımcı oluyor.