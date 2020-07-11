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Corona önlemleri unutuldu, İstiklal Caddesi vatandaşlarla doldu!

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşanan yoğunlukta vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını unuttukları görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde kimi vatandaşların maskeyi çene altına taktığı kimisinin de takmaması dikkat çekti.

23:54 -
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan corona virüsüne (Covid-19) karşı mücadeleler devam ediyor.

Yaklaşık 45 gündür etkili olan yeni normalleşme döneminde de yetkililer vatandaşların el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiği uyarılarında bulunuyor.

Yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayıyor olmaları dikkat çekiyor.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE MASKE VE MESAFE UNUTULDU

Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi’nde yaşanan yoğunlukta vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını unuttukları görüldü.

Kameralara yansıyan görüntülerde kimi vatandaşların maskeyi çene altına taktığı kimisinin de takmadığı dikkat çekti. (İHA)

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