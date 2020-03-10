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Corona paniği! Marketlere akın ettiler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Alman bir turiste Corona virüsünün tespit edilmesinden sonra halk marketlere ve eczanelere akın etti. Yetkililer halkın genel kullanım alanlarını dezenfekte etmeye başladı.

18:23 -
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Corona paniği! Marketlere akın ettiler

KKTC’de bugün bir Alman turistte Corona virüsünün (Covid-19) tespit edilmesinin ardından halk marketlere ve eczanelere akın etti.

Sağlık Bakanlığı ile Sivil Savunma Başkanlığı da, ülkeye giriş kapılarınıdaki genel kullanım alanlarını dezenfekte etti. Eczanelere giden vatandaşlar, maske almak icin kuyruk oluşturdu.

Marketlere giden vatandaşların, ellerinde eldiven ve maske kullanarak alışveriş yaptığı görüldü. Bazı marketlerde raflar boşaldı. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, 10 bin adet maske siparişi verdiklerini açıkladı. DHA

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Başbakan Başbakan Yardımcısı Ekonomi Konya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Sağlık Bakanlığı Tüyap
Son güncelleme: 18:28 10.03.2020
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