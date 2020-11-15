Corona tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz hastaneye sevk edildi

Geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkan ve evinde tedavisi devam eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz bugün öğle saatlerinde Burdur Devlet Hastanesi’ne ambulansla getirildi. Ercengiz’in burada yapılan muayene ve kontrolünde tedbir amaçlı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada; “Sayın Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz geçen hafta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde tedavi altındaydı. Bugün oksijen satürasyonunun (kan oksijen doygunluğu) düşmesi üzerine Antalya Tıp Fakültesinde kontrol amaçlı gözetim altında tutulabilmesi için sevk edilmiştir. Genel sağlık durumu iyidir. Tüm vatandaşlarımıza selamı vardır” ifadelerine yer verildi.

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