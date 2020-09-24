Corona virüs aşısı bulundu mu? Erdoğan’dan aşı açıklaması!

Corona virüsüne karşı tüm ülkeler sıkı tedbirler alırken aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke aşı geliştirmesi için çalışmalarına başladı. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ardından basının karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışmalarındaki son durumu paylaştı.

CORONA VİRÜS AŞISINDA SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Ülkemizin her köşesine ulaşan yatırımlarımızın önemini salgın döneminde çok iyi anladık. Önlemlerimiz sayesinde krizi çok rahat yönettik. Yerli aşımızı üretmek için hızla çalışmaya devam ediyoruz.

* 8 aşı çalışmasından 2’sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Bir firmanın altyapısı aşının üretimine uygun hale getirilmiştir. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetini sunmayı planlıyoruz.

* Yerli aşıda da insan üzerinde çalışmaları önümüzdeki aylarda yapılacaktır.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖNÜLLÜ AŞILAMA BAŞLADI

Çin’de geliştirilen Covid-19 aşısı, yaklaşık 1 hafta önce Hacettepe Üniversitesi’nde 20 sağlık çalışanına uygulanmıştı. Aşının uygulanacağı 25 merkezden biri olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde de gönüllü aşılama çalışmalarına başlandı. Kocaeli Üniversitesi’nde Covid-19 aşısının günde 10 gönüllüye yapılacağı belirtildi.