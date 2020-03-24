Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi

Sultanbeyli’de yeni tip corona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışıp sahte maske üreten kişilere yönelik baskın düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı baskında piyasa değeri 3 milyon TL olan izinsiz ve ruhsatsız üretilen 1 milyon adet sahte maske ele geçirildi.

16:47 -
Haberler Gündem
Corona virüs fırsatçılarına baskın: 1 milyon sahte maske ele geçirildi

Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini gösteren corona virüsü fırsata çevirmeye çalışan şahıslara polis göz açtırmıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'de İzinsiz ve ruhsatsız bir şekilde sahte maske üretilen bir imalathaneye baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu belirlenen 1 milyon adet sahte maske ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen maskelere polis tarafından el konuldu. İHA

İLGİLİ HABERBarış Pınarı Harekatı bölgesinde 'corona' çalışması!Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 'corona' çalışması! İLGİLİ HABERCorona virüsü insanın doğaya etkisini gözler önüne serdiCorona virüsü insanın doğaya etkisini gözler önüne serdi
Corona Emniyet istanbul Polis Türkiye
Son güncelleme: 16:49 24.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more