Corona virüste can kaybı 330 bini aştı! İşte Türkiye ve dünyada son durum…

Corona virüsü tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Her geçen gün virüsün yayıldığı ülke ve kişi sayısı artıyor. Tüm dünyaya korku salan corona virüsün son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'deki güncel verileri de açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün toplam test sayısı 52 bin 305. Son 3 haftada en yüksek test sayısı yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 867, vefat sayısı 24, iyileşen vaka sayımız 931. Yoğun bakım hasta sayımız 612, entübe hasta sayısı ise 261. Yani son 3 haftadan bu yana entübe ve yoğun bakım hastamızın düştüğünü görüyoruz” dedi.

İKİNCİ DALGA UYARISI

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, Doğu ve ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, yapılan düğün ve mevlitler ile kurulan taziye çadırlarının corona virüsü vaka sayısını artırdığını belirtti. Önümüzdeki iki haftaya dikkat çeken Prof. Dr. Tekin, “İkinci dalganın oluşup oluşmayacağını, iki haftada görebileceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖLÜM VE VAKA SAYILARI GİZLENİYOR OLABİLİR!

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde corona virüsü (Covid-19) salgınında 6.4 milyondan fazla kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, dünyada bazı ülkelerin salgınla ilgili vaka ve ölümlerin gizlediğine dair şüphelerin olduğu ve gerçek sayıların daha yüksek olduğuna inanıldığı ifade edildi.

İNGİLTERE’DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYI 50 BİNE DAYANDI

Birleşik Krallık'ta COVID salgınında ölenlerin sayısı bugün yayımlanan veriler üzerinden Reuters'ın yaptığı hesaplamaya göre 49,646'ya çıktı. Veriler bugün yayımlanan İngiltere ve Galler'de 22 Mayıs'a kadar belgelenen ölümleri, İskoçya ve Kuzey İrlanda için daha önce yayınlanan verileri ve İngiltere'de hastanede hayatını kaybedenleri içeriyor.

Hayatını kaybedenlerinin sayısının bu kadar yüksek olması Johnson'a yönelik eleştirilerin artmasına yol açtı. Muhalefet partileri Johnson'un tecrit uygulamaları devreye almakta, huzurevindeki yaşlıları korumakta ve test-izleme sistemi kurmakta çok geç kaldığını söylüyorlar.

İTALYA ÜÇÜNCÜ AŞAMAYA GEÇTİ

Avrupa’da corona virüsü salgınından ilk etkilenen ülke olan ve Mart başından bu yana salgının yayılmasına karşı kısıtlayıcı tedbirler uygulayan İtalya, coronaya karşı 3. aşamaya geçti.

İtalyan basınının pandemi krizinde “3. aşama” olarak adlandırdığı bu dönemde, ülke içinde bölgeler arasındaki seyahatlere izin verilecek. Avrupa'dan İtalya'ya gelenlere de karantina uygulanmayacak.

10 Mart'ta ülke genelinde uygulanmaya başlanan kısıtlayıcı tedbirler 4 Mayıs ve 18 Mayıs'ta aşamalı olarak gevşetilmişti.