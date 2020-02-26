Corona virüsü belirtileri neler? Covid 19 aşısı var mı?

Dünya genelinde her geçen gün vakaların artış göstermesi ve ölümlere yol açması nedeniyle corona virüsü hakkında yetkililerden de yeni açıklamalar geliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’dan getirilen 142 kişiyle ilgili olarak hastalık belirtisi taşımadığını açıklamış ve corona virüsü nedeniyle alınan önlemler hakkında bilgiler paylaşmıştı. Birçok vatandaşın konuyla ilgili olarak en çok hastalığın belirtilerini ve aşısı olup olmadığı araştırıyor. İşte corona virüsü belirtileri ve alınacak önlemler hakkında bilgiler.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.



ÇİN’DEN CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU İDDİASI

Çin’in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, corona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Çin’in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova’da Rus basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor. Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

İLGİLİ HABER Corona virüsünde son haber: DSÖ korkutan açıklamayı yaptı! Ülkelerden art arda haberler geliyor