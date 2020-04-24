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Corona virüsünü yenen Bahriye nineden kötü haber!

Çanakkale’nin Çan ilçesinde corona virüsü (Covid-19) hastalığını yenen ve Alzheimer ile hipertansiyon rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

17:21 -
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Corona virüsünü yenen Bahriye nineden kötü haber!

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan Bahriye Kaya, 31 Mart Salı günü rahatsızlanınca Çan'da pandemi hastanesine çevrilen Çan Devlet Hastanesi Acil Servis birimine başvurdu.

Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Bahriye Kaya'ya yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. 9 gün boyunca yoğun bakımda, 5 gün de normal yataklı serviste tedavi gören Kaya, corona virüsü yenerek 13 Nisan Salı günü taburcu edilmişti.

Hipertansiyon ile Alzheimer rahatsızlıkları bulunan Kaya, bugün evinde çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni Yenice'nin Çalköy köyünde toprağa verildi. (İHA)

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Son güncelleme: 17:29 24.04.2020
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