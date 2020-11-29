Coronadan ölen epilepsi hastası çocuğun ailesinden şok iddialar…

Batman'da 1,5 yaşındaki epilepsi hastası S.A. 10 gün önce rahatsızlandı. Batman Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'ne götürülen çocuk bir şey yok denilerek geri gönderildi. Çocuğun durumunun ağırlaşması üzerine iğne verilerek tekrar geri gönderildi. S.A'nın kusma ve nefes alamama şikayetiyle tekrar götürülmesi sonrasında S.A'ya çekilen tomografide ciğerlerinin enfeksiyon kaptığı tespit edilerek yoğun bakıma alındı. Corona virüsü şüphesi nedeniyle testte yapılan S.A'nın testi pozitif çıktı.

4 KEZ HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİNE RAĞMEN GERİ GÖNDERİLDİ

Sözcü'ye konuşan 1 buçuk yaşındaki epilepsi hastası S.A.'nın halası Safiye Akdağ, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

Yeğenim S.A.'nın ailesi tarafından Batman Kadın Çocuk Hastalıkları hastanesine 22 Kasım'da şikayetleri olduğu için götürülüyor. Ancak ‘üşüttü' denilerek geri gönderiliyor. 23 Kasım'da tekrar çocuğun rahatsızlığı devam edince tekrar hastanenin poliklinik bölümüne götürülüyor. Orada doktor 3 tane iğne veriyor ve ‘iğneleri kullandıktan sonra tekrar kontrole getirin' deniliyor.

O gece çocuğun durumu çok ağırlaşıyor. 24'ünde anne tekrar çocuğu hastaneye getiriyor ve doktora ‘Hocam herhalde çocuğum iyi değil' diyor. Sonrasında ise çocuğa serum takılıyor ve tekrar geri gönderiliyor. 24 Kasım'ın gecesinde çocuk kusmaya başlayınca ve sürekli uyku halinde olunca 25'inde tekrar doktora götürülüyor.

* Ve aile doktora ‘Ne olur benim çocuğum iyi değil çocuğum nefes alamıyor gece nefes alamadı' diyor. O gün doktor akciğer tomografisi çekiyor ve ciğerlerinin enfeksiyon kaptığı görülüyor ve çocuk hemen yoğun bakıma alınıyor.

“SAATLERCE YER ARADIK AMA BULAMADIK”

Yeğeni S.A için saatlerce çevre illerde dahil olmak üzere hastane aradıklarını ama bulamadıklarını belirten Safiye Akdağ şöyle konuştu:

* Doktor çocuğun değerlerinin düşük olduğunu satarasyonun 70 olduğunu ve entübe edilebilir bizde cihaz yok başka hastaneye nakli gerekiyor deniliyor. Biz ve hastanedekiler diğer hastanelerde yer aramaya başladık sadece devlet hastaneleri değil özel hastanelerde de yer arama girişimine girdik. Saatlerce yer aradık ama çevre illerde dahil hiçbir yerde yer bulamadık.

* Gece saat 01.45'e kadar çocuk hastanesinde kaldı. Yoğun bakıma alındığı zaman corona virüsü şüphesi nedeniyle testte yapıldı ve testin sonucu pozitif çıktı. Biz bu süreç içerisinde bir tane özel hastane vardı onunla görüştük covid bölümünde yer olmadığını ancak normal bölümde yer olduğunu eğer nagatifse hastayı alabileceklerini söylediler. Tabi test pozitif çıkınca onlarda çocuğu alamadı.

“BEBEĞİN 5 KEZ KALBİ DURDU”

Saatler sonra özel bir hastanede yer bulunduğunu belirten Akdağ, ”En son saat 00.08'de doktor çocuğun değerlerinin 40'a düştüğünü kalp ritmini de düşmeye başlayınca doktor anneyi yoğun bakımdan çıkarıyor. Farklı bir cihazla bebeğin ciğer yolunu açacağını söylüyor ve müdahale ediyor ve çocuk o şekilde bekliyor. Saat 01.45'te Dünya Hastanesinde bir vefat gerçekleşiyor ve yetişkin covid bölümünde bir yatak boşalıyor ve orada çocuk entübe ediliyor. Dün gece saat 21.45'te de beş defa kalbi durdu ve yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı.

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