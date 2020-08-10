Coronalı kaynana düğüne katılanları yaktı

Olay geçen hafta Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Yeni Dönem gazetesinden Lale Akasoy‘un aktardığına göre Covid-19 testi pozitif olan düğün sahibi kızın annesi, “Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez” diyerek bu durumu davetlilerden gizledi.

“TEMAS YERİ DÜĞÜN” OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Ancak bir süre sonra düğüne katılan misafirlerin bazılarında semptomlar ortaya çıktı. Filyasyon ekipleri, ifadelerine başvurdukları hastalara, “Nerelere gittiniz, en son hangi toplu davete katıldınız, kimlerle temas ettiniz” sorularını yönelttikten sonra test yaptı.

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından düğün sahipleri araştırılmaya başlanınca, düğün sahibi kızın annesinin pozitif vaka olduğu ve ev karantinasına alındığı belirlendi. Hastalık, düğüne katılan konuklara gelinin annesinden bulaşırken, resmi kayıtlara da ‘Temas yeri düğün’ olarak geçti.