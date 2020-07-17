Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cuma mesajları… Anlamıyla etkileyen kısa ve öz cuma mesajları! Hayırlı cumalar…

İbadetler ve huşu içerisinde geçen mübarek günde cuma mesajları ile yakınlarınız sevindirebilir, günün anlamını onlarla da paylaşabilirsiniz. Cuma mesajları müminlerin sevdikleri ile arasındaki bağı güçlendirir. Cuma günlerinin bir parçası haline gelen cuma mesajları haberimizde yer alıyor...

10:36 -
Haberler Gündem
Cuma mesajları… Anlamıyla etkileyen kısa ve öz cuma mesajları! Hayırlı cumalar…

Cuma mesajları, Müslüman yurttaşlarımızın vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden anlamlı ve güzel cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte cuma gününün anlamını paylaşmamızı sağlayan özel cuma mesajları…

17 TEMMUZ CUMA MESAJLARI

* “Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle”

* “Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar.”

undefined* “Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun”

undefined* “Allah’ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle… Hayırlı cumalar”

* “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme”

* “İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar”

undefined* “Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar”

Cuma cuma mesajları Müslüman
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more