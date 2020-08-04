Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Lübnan’a taziye

Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

*Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunar ve Allah’tan kendilerine sabır ve metanet dilerim. Ayrıca yaralılara acil şifalar dilerim.

*Türkiye’de bizler, her daim Lübnan’ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında duracağız.