Cumhuriyet’in 97. Yıldönümü: Bütün Türkiye kırmızı beyaz

Cumhuriyet’in 97’nci yıldönümünde, şehir şehir, köy köy, sokak sokak bütün Türkiye gelincik tarlası oldu. Dağların zirvesinden, Mavi Vatan’a kadar yurdun her köşesinde kırmızı beyaz bayraklar dalgalandı. Resmi törenler pandemi nedeniyle istenen düzeyde olmasa da 7’den 70’e 83 milyon 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamanın bir yolunu buldu. Cumhuriyet heyecanı 97’inci yılında da coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı” İstanbul Boğazı’nda şenlik havası yarattı. Foça’da Yelken İhtisas Kulübü’nün 7- 14 yaş arasındaki sporcuları limanın iki yakası arasına gerilen halatlara asılan dev Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin arasında yelken bastı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili açıklarına demir atan Türk Donanması’na katılan yerli üretim ada sınıfı korvet gemisi TCG Kınalıada (F-514), görkemli görünümüyle kutlamalara renk kattı.

PALANDÖKEN’İN ZİRVESİNDE

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi Ejder3200 Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Palandöken’in 3 bin 176 metredeki zirvesine ‘cumhuriyet tırmanışı’ gerçekleştirildi.

“ATATÜRKÜMÜZ HER ŞEYİN ALTINDAN KALKIYORDU”

Cumhuriyetle yaşıt Bursalı Fethiye Akgün’ün (97) coşkusu görülmeye değerdi. Akgün, “Her şeyin altından kalkıyordu, Atatürkümüz. Bizler fani, göçüp gideceğiz ama Cumhuriyet hep yaşasın” diye konuştu.