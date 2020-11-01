Damat dehşeti! Gelini yumrukladı

Alınan bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Gedik mevkisinde üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce yakınları damadı sakinleştirmek istedi.

Damat, yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat atıp ve yumruklayarak dövdü.

Damadın gelini dövdüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GELİN ŞİKAYETÇİ OLDU

Damadın geline şiddette bulunmasının ardından, gelinin damattan şikayetçi olduğu açıklandı. Tartışmanın ise damadın yolda hızlı gitmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Ekiplerin olay yerine intikal ettiğini ve gelinin şikayetçi olduğunu duyuran valilik, “Belen İlçemizde yolda seyir halinde ilerlerken gelin ve damadın araçtan inerek yol üzerinde tartışmaları üzerine, olaya tanık olan vatandaşlarımızın 112 üzerinden yaptıkları gelin ve damat kavgası şeklinde gelen ihbar üzerine, ekipler olay yerine intikal etmiş olup, orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alınmış, daha sonra gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanılmıştır” açıklamasında bulundu. İHA