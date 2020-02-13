Davutoğlu: TÜİK rakamlarıyla oynayarak ekonominin çok iyi gittiğini iddia ediyorlar

Ahmet Davutoğlu, katıldığı ‘Davutoğlu ile Samimi Cesur Gelecek’ programında açıklamalarda bulundu.
Davutoğlu, şunları söyledi:
* Başbakanlık dönemimde basına hiçbir müdahalede bulunmadım. Benim veya arkadaşlarım tarafından aranarak baskı altına alındığını iddia edebilecek tek bir gazeteci varsa çıkıp söylesin.
* Türkiye, on yıldır süren Suriye iç savaşında sicili en temiz ülkedir. Suriye’de çok sayıda insan Türkiye’ye güvenerek İdlib’e geldi.
* Türkiye, Suriye mevzusunda soğukkanlı olmalıdır. Diplomaside dikkatli konuşmak gerekiyor.
* Bir adaletsizliğe yol açılmışsa, bu adaletsizliğin maliyeti ekonomik maliyetten daha ağırdır. Devlet halkına bir söz verdiğinde bunu tutmalıdır. EYT adaletsizliğine çözüm bulunmalıdır.
* EYT mağdurları taleplerinde haklıdır. EYT konusu partimizin gündemindedir. Yakın zamanda bununla ilgili bir raporu kamuoyuna açıklayacağız.
* TÜİK rakamlarıyla oynayarak ekonominin çok iyi gittiğini iddia ediyorlar. Tapuların neredeyse fermanla el değiştirdiği bir dönemde, güvenin olmadığı bir Türkiye’de ekonomi düzelmez.