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Davutoğlu: TÜİK rakamlarıyla oynayarak ekonominin çok iyi gittiğini iddia ediyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "TÜİK rakamlarıyla oynayarak ekonominin çok iyi gittiğini iddia ediyorlar. Tapuların neredeyse fermanla el değiştirdiği bir dönemde, güvenin olmadığı bir Türkiye'de ekonomi düzelmez" dedi.

Sozcu.com.tr
22:34 -
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Davutoğlu: TÜİK rakamlarıyla oynayarak ekonominin çok iyi gittiğini iddia ediyorlar

Ahmet Davutoğlu, katıldığı ‘Davutoğlu ile Samimi Cesur Gelecek’ programında açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, şunları söyledi:

* Başbakanlık dönemimde basına hiçbir müdahalede bulunmadım. Benim veya arkadaşlarım tarafından aranarak baskı altına alındığını iddia edebilecek tek bir gazeteci varsa çıkıp söylesin.

* Türkiye, on yıldır süren Suriye iç savaşında sicili en temiz ülkedir. Suriye’de çok sayıda insan Türkiye’ye güvenerek İdlib’e geldi.

* Türkiye, Suriye mevzusunda soğukkanlı olmalıdır. Diplomaside dikkatli konuşmak gerekiyor.

* Bir adaletsizliğe yol açılmışsa, bu adaletsizliğin maliyeti ekonomik maliyetten daha ağırdır. Devlet halkına bir söz verdiğinde bunu tutmalıdır. EYT adaletsizliğine çözüm bulunmalıdır.

* EYT mağdurları taleplerinde haklıdır. EYT konusu partimizin gündemindedir. Yakın zamanda bununla ilgili bir raporu kamuoyuna açıklayacağız.

* TÜİK rakamlarıyla oynayarak ekonominin çok iyi gittiğini iddia ediyorlar. Tapuların neredeyse fermanla el değiştirdiği bir dönemde, güvenin olmadığı bir Türkiye’de ekonomi düzelmez.

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Son güncelleme: 22:37 13.02.2020
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