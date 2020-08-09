Davutoğlu’ndan AKP’ye çok sert sözler: Bir tek babayiğit yok!

Geçen yıl AKP’den ihraç edilen ve Gelecek Partisi’ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır’da konuştu. Partisinin Diyarbakır 1. Olağan Kongresi’ne katılan Davutoğlu, iktidarı sert sözlerle eleştirdi:

* Diyarbekir biziz, biz Diyarbekiriz! “Parti kuramaz” dediler, “Bu kasvetli ortamda yola çıkacak cesur insanlar bulamaz” dediler. Onlar Diyarbekirlileri tanımıyorlardı. 5 il ve 100 ilçe kongremizi tamamladık. 67 il ve 300 ilçemizde teşkilatlandık.

* Bu iktidarın bugünkü halini tasvir edecen en doğru kelime değersizleşmedir. Bu iktidarın elinde hukuk değersizleşti, ehliyet ve liyakat, devlet kurumları, siyasi ahlak, milletvekilleri, eğitim ve kültür, emek ve en sonunda Türk Lirası da değersizleşti. Özetle bu iktidarın elinde aslında insan değersizleşti.

GEÇMİŞİ KONUŞAMAZLAR

* Paramızın değerinin nerelere düştüğünü görüyorsunuz. Dolar, Euro, altın başını aldı gidiyor. Şimdi bu iktidardan, Cumhurbaşkanı’ndan, Ekonomi Bakanı’ndan bir cevap, bir çözüm, bir açıklama duydunuz mu? Bu konuyla ilgili geçmişteki sözlerinin arkasında durabildiler mi? Hayır, duramazlar.

* Benim başbakanlığım dönemimde, 2016 Mayıs’ında dolar kurunu 2.85’ten aldılar, bugün 7.30’a. üç katına çıkardılar. Geçmişi konuşamaz bunlar, bugünü de konuşamazlar. Ortada bir tek yetkili yok.

EKONOMİ BAKANI’NI KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

* Dolar cirit atıyor, Euro cirit atıyor, altın cirit atıyor ama ortada bir tek babayiğit yok ki bunu açıklayabilsin. Bütün medya kanallları, gazeteler, televizyonlar, sosyal medya trolleri var ama bir tek kişi çıkıp yangın yerine dönen ekonomiyle ilgili tek bir cümle kuramıyor. Ülke yanıyor bunlar Ekonomi Bakanı’nı kurtarmaya çalışıyor. Hepsi bakanın arkasındaymış, bakanı koruyacaklarmış. Milletle dayanışmaya girmek yerine bakanla dayanışmayı tercih ettiler. Şu anda bu ülkeyi yönetenlerin görevi bakanı korumak değil TL’yi korumak.