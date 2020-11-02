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Denizde can pazarı! Feribot alev alev yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi ile Kilimli (Kalimnos) arasında yolcu taşımacılığı yapan feribot Bodrum açıklarında alev alev yandı. Feribottu bulunan biri kadın üç mürettebat bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 17:37, 02/11/2020
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Denizde can pazarı! Feribot alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Kilimli (Kalimnos) Adası arasında yaz aylarında yolcu taşımacılığı yapan 22 metre uzunluğundaki Kalimnos Star isimli feribot, bakım ve onarım için Kilimli (Kalimnos) limanında ayrılıp Atina'ya doğru yola çıktıktan bir süre sonra denizin ortasında alev alıp yanmaya başladı.

DUMANLARI BODRUM’DAN GÖRÜLDÜ

Sabaha karşı meydana gelen olayda yanan feribotun dumanları Bodrum'un Turgutreis ve Gümüşlük mahallelerinden görüldü.

Yunanlı balıkçıların feribotta bulunan birisi kadın üç mürettebatı kurtardığı, kadın personelde yanıklar oluştuğu ve Syros Adası'ndaki hastaneye nakledildiği belirtildi.

Yolcu feribotunun yaklaşık 45 dakika içerisinde alev alev yanarak tamamen battığı belirtildi.

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