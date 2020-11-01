Depremin merkez üssündeki binalarda deprem hasarı yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'i vuran 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Seferihisar'da incelemelerde bulundu. Başkan Soyer'e eşi Neptün Soyer'in yanı sıra Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve belediye yetkilileri de eşlik etti.

Depremin ardından deniz suyunun taşmasıyla zarar gören Sığacık'ın Kaleiçi bölgesindeki evleri, iş yerlerini ve marinayı inceleyen Başkan Soyer, yurttaşlara “Yanınızdayız” mesajı verdi.

“BÜYÜK CAN KAYIPLARI VE YIKIMLAR YAŞANMADI”

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Soyer şunları söyledi:

* Daha önce Seferihisar'da büyük depremler yaşandı. İnsanlar sokaklarda kaldı. Haftalarca dışarda depremlerin yaralarını sarmaya çalıştık.

* Bütün bunlardan çok ders çıkardık. O günden sonra Seferihisar'da yapı stoğunun, yeni ruhsatların, yeni inşaatların düzenlemesiyle ilgili hep birlikte emek verdik.

* Çok şükür bu büyük depremin merkezi Seferihisar olmasına rağmen, çok büyük can kayıpları ve yıkımlar yaşanmadı. Bununla teselli buluyoruz. Bu nedenle bir açıdan sevinçliyiz.

“EL BİRLİĞİ İLE YARALARI SARACAĞIZ”

Depremin ardında tsunaminin yaşandığını anımsatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sözelerini şöyle sürdürdü:

* Biz sadece tsunami denilen illeti filmlerde görürdük. Meğer başımıza geleceği varmış. O nedenle çok üzgünüz. Vatandaşlarımız çok büyük mağduriyet yaşadılar.

* Sığacıklı yurttaşlarımız el emeği göz nuru, alın teri ile ekmeğini kazanan insanlar, çok büyük mağduriyet yaşadı. O nedenle çok üzgünüz. Ama el birliğiyle yaraları saracağız.

* Yurttaşlarımızın canlarına bir şey olmadığı için mutluyuz. Bunların hepsinin telafisi var. Biz, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar Seferihisar Belediyesi'nin yanındayız. Sonuna kadar vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yaraları hep beraber saracağız

Başkan Soyer, destek için İzmir'e gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu'yla da görüştü.