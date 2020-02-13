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Depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığlılar eksi 15 derece soğukla mücadele ediyor

24 Ocak'ta Elazığ'ı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışırken, dün akşamdan beri süren yoğun kar yağışı depremzedelerin hayatlarını zorlaştırdı. Bazı depremzedeler; odun, kömür, gıda yardımı sıkıntısı çektiklerini söyledi. Yaptıkları başvuru sonrası, yetkililerin "Biz size döneceğiz" dediklerini, ancak yanıt alamadıklarını iddia etti.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
14:37 -
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Depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığlılar eksi 15 derece soğukla mücadele ediyor

Elazığ‘da dün akşamdan bu yana süren yoğun kar yağışı bir süredir çadırlarda kalan depremzedelerin hayatını daha da zorlaştırdı. Bölgede geceleri hava sıcaklıkları eksi derecelere düşerken bazı depremzedeler çadırları terk etti.

-15 dereceye varan soğuğa dayanamayan depremzedeler çadırları terk etmek zorunda kaldıkları görüldü. (FOTO: SÖZCÜ)

Eşinin askerde olduğunu ve çocuğuyla mağdur olduğunu belirten Zeynep Uçar, “Odun, kömür, gıda yardımı alamama sıkıntımız var. Çok yere başvuru yaptık ama ‘Biz size döneceğiz, arayacağız’ dediler ama bir gelişme yok. Birçok insan beş yerine on alıyor, on yerine on beş alıyor ama buraya hiçbir yardım gelmiyor” dedi.

Eşinin askerde olduğunu söyleyen Zeynep Uçar, çocuğuyla zor günler geçiriyor. (FOTO: SÖZCÜ)

ESKİ ELBİSELERİNİ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYORLAR

Zor şartlarda hayatını sürdüren bazı depremzedelerin özellikle ısınma konusunda sıkıntı yaşadığı görüldü. Yetkililer depremzedelerin soğuklardan etkilenmemesi için çalışmalarını hızlandırırken, zaman zaman aksaklıkların yaşandığı görüldü.

Çatalçeşme Mahallesi sakinlerinden Hasan Tekbaş, depremin olduğu günden bu yana kendilerine yeterli yardım gelmemesinden yakındı. (FOTO: SÖZCÜ)

Çadırını eski elbiseleri yakarak ısıtmaya çalıştığını söyleyen Hasan Tekbaş, “Sıkıntılarımız çok. Sobamız yok, para yardımı gelmiyor, erzak geliyor ama bize ulaşmıyor. Bunları kim götürüyor, kimlere veriliyor?” diyerek tepki gösterdi.


Sosyal medyadan depremzedelerin çadırlarının fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar, “Allah bu soğukta çadırda, dışarda kalanların yardımcısı olsun” temennisini bulundu. (FOTO: SÖZCÜ)

ÇADIR KENTTEKİ GAZETECİLERE POLİS TAKİBİ

Çadırların bulunduğu bölgede polis ekiplerinin herhangi bir olayın yaşanmaması için denetimlerini arttırdığı gözlendi. Bölgedeki çadırları ziyaret eden gazetecilere de GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. Depremzedeleri ziyaret eden gazetecilere polislerin de eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Elazığ Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile olan kamu personelinin bir gün idari izinli sayılmasına karar verdi.

Elazığ hamile kar yağışı para Polis Sözcü
Son güncelleme: 14:43 13.02.2020
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