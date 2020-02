Depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığlılar eksi 15 derece soğukla mücadele ediyor

Elazığ‘da dün akşamdan bu yana süren yoğun kar yağışı bir süredir çadırlarda kalan depremzedelerin hayatını daha da zorlaştırdı. Bölgede geceleri hava sıcaklıkları eksi derecelere düşerken bazı depremzedeler çadırları terk etti.

Eşinin askerde olduğunu ve çocuğuyla mağdur olduğunu belirten Zeynep Uçar, “Odun, kömür, gıda yardımı alamama sıkıntımız var. Çok yere başvuru yaptık ama ‘Biz size döneceğiz, arayacağız’ dediler ama bir gelişme yok. Birçok insan beş yerine on alıyor, on yerine on beş alıyor ama buraya hiçbir yardım gelmiyor” dedi.

ESKİ ELBİSELERİNİ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYORLAR

Zor şartlarda hayatını sürdüren bazı depremzedelerin özellikle ısınma konusunda sıkıntı yaşadığı görüldü. Yetkililer depremzedelerin soğuklardan etkilenmemesi için çalışmalarını hızlandırırken, zaman zaman aksaklıkların yaşandığı görüldü.

Çadırını eski elbiseleri yakarak ısıtmaya çalıştığını söyleyen Hasan Tekbaş, “Sıkıntılarımız çok. Sobamız yok, para yardımı gelmiyor, erzak geliyor ama bize ulaşmıyor. Bunları kim götürüyor, kimlere veriliyor?” diyerek tepki gösterdi.

ÇADIR KENTTEKİ GAZETECİLERE POLİS TAKİBİ

Çadırların bulunduğu bölgede polis ekiplerinin herhangi bir olayın yaşanmaması için denetimlerini arttırdığı gözlendi. Bölgedeki çadırları ziyaret eden gazetecilere de GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. Depremzedeleri ziyaret eden gazetecilere polislerin de eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Elazığ Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile olan kamu personelinin bir gün idari izinli sayılmasına karar verdi.