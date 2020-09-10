Depremzedelerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında suç duyurusu

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından acil yıkılacak binalar arasında bulunan Kültür Mahallesi’ndeki bir apartman iş makineleri tarafından yıkıldı. Yıkım esnasında binanın yanında bulunan San Apartmanı da zarar gördü. Apartmanın bir taşıyıcı kolonu patlarken, binanın duvarları da yıkıldı. Yıkım sırasında sağlam binalarının zarar görmesinden dolayı mağdur olduklarını söyleyen bina sakinleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri hakkında şikayetçi oldu.

“NE BAKAN İLGİLENİYOR NE DE VALİ”

İş makinelerinin dikkatsiz çalışmalarından dolayı evinin zarar gördüğünü belirten Erdem San:

* Bakanlar kendi adamlarını getirmiş buraya. Karadeniz’den adamlar geldi, burayı yıktı.

* Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nden Vedat ve Adnan isimli yetkililer bize dedi ki ‘biz yapacağız, ilgileneceğiz’ diyerek bizi oyaladı.

* Ondan sonra bırakıp gittiler. Yapmadılar. Benim binam sağlamdı. Depremde bir şey olmadı.

* Ne bakan ilgileniyor, ne Vedat ilgileniyor, ne vali ilgileniyor. Kimse ilgilenmiyor.

* Söz verdiler, ‘bunu çözeceğiz’ dediler, sonra bırakıp gittiler.

“EVİMDE OTURMAK İSTİYORUM”

Evinin yapılmasını isteyen İsabet Aklan:

* Yıkım sırasında apartmanımız zarar gördü. Ben şimdi kiraya çıkmışım, 900 TL veriyorum.

* Durumum iyi değil. Kalp hastasıyım. Ayda bir kontrole gidiyorum. Ben evimde oturmak istiyorum.



“BAKANLIK YETKİLİLERİ MAĞDURLARI OTELE YERLEŞTİRDİ”

Avukatı Aziz Dinç ise şöyle konuştu:

* Elazığ’da meydana gelen depremde müvekkillerimin evlerinin bulunduğu tapuda Kültür Mahallesi’nde bulunan evleri hasar görmüştür.

* Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu binayla ilgili az hasarlı olduğuna dair rapor verilmiştir.

* İtirazlar sonucu da az hasarlı olduğuna dair rapor verilmiş, kat sakinleri binalarında oturmaya devam etmiştir ve binaları etraftaki en sağlam bina olarak da kendilerine söylenmiştir.

* Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından deprem sonrası ağır hasarlı ve ivedilikle yıkılması gereken binaların yıkılmasına başlanmıştır.

* Bu doğrultuda müvekkillerimin binasının bitişiğindeki binada bu kapsamda yıkım işlemlerine başlanmıştır.

* Müvekkillerimin bilmediği ve tanımadığı şirketler tarafından 02.02.2020’de yıkımlar yapılmıştır.

* Yan binadaki iş makinesi çalışma yaparken ağır hasarlı binanın yıkımı esnasında gerekli dikkat ve özeni göstermediğinden dolayı müvekkillerimin binasının taşıyıcı kolonlarını patlatmıştır ve binaya ciddi zararlar vermiştir.

* Bakanlık yetkilileri binaya gelerek müvekkillerimi acilen binadan tahliye etmişler ve Elazığ’da bir otele yerleştirmişlerdir.

” ZARAR VERİLDİĞİ BAKANLIK TARAFINDAN KABUL EDİLDİ”

* Müvekkillerim Ankara’dan gelen daire başkanları, kurum müdürleri ve genel müdürle görüşerek mağduriyetlerinin giderilmesi ve zararlarının tazmini için talepte bulundu.

* İlgili kişiler müvekkillerimin zararlarının karşılanacağını bağımsız bölüm maliki başına en az 230 bin lira para ödeneceğini söyledi.

* Elazığ Sulh Hukuk Mahkemeleri vasıtasıyla yapmış olduğumuz ilk tespit sonucu ve Çevre Şehircilik raporları ile binanın deprem nedeniyle değil iş makinesinin zarar vermesi nedeniyle riskli bina olduğu tespit edilmiş bu durum bakanlık tarafından da kabul edilmiştir.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

* Dışarıdan gelen şirketler ağır hasarlı başka bir binanın yıkımı esnasında müvekkillerimin binalarına zarar vermiştir.

* Bu şirketleri çalıştıran Çevre Şehircilik Bakanlığı görevlileri müvekkillerimin mağduriyetlerine sebebiyet verdiklerinden dolayı haklarında gerekli kovuşturmanın yapılarak eylemlerine uyan kanun maddeleri gereğince cezalandırılmaları için kamu davasının açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.