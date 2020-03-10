Depremzedelere 8 milyon liralık yardım

Manisa Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihindeki 5.4 ve Kırkağaç ilçesinde 18 Şubat tarihindeki 5.2 şiddetindeki depremin ardından iki ilçedeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Akhisar ile Kırkağaç ilçelerinde toplam 1306 az hasarlı, 434 ağır hasarlı binanın tespit edildiği ve 151 ağır hasarlı binanın acil yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi.

434 AĞIR HASARLI BİNA TESPİT EDİLDİ

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, tamamlanan ön hasar tespit çalışmaları neticesinde Akhisar ile Kırkağaç ilçelerinde toplam 1306 az hasarlı, 434 ağır hasarlı binanın tespit edildiği ve 151 ağır hasarlı binanın acil yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Deprem bölgelerinde kesin hasar tespit çalışmalarının ile halen devam ettiği açıklandı.

8 MİLYON LİRALIK NAKDİ YARDIMI

Yapılan yazılı açıklamada ayrıca, deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ile korunma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 32 mahalleye toplam 534 adet çadır, 24 mahalleye ise 94 adet yaşam konteyneri kurulduğu belirtilirken, 17 aileye ise kira yardımı yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada , Akhisar ve Kırkağaç depremlerinden zarar gören vatandaşlarımız için ilgili kurumlar tarafından da toplam 8 milyon 908 bin 543,14 lira nakdi yardım dağıtımının yapıldığı belirtildi.

Depremden sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Psiko-Sosyal Destek Çalışma Grubu tarafından bölgede toplam 2243 kişiye psiko-sosyal destek verildiği de açıklandı.